Witte Huis reageert op Golden Globes: "Laat Oprah maar komen" MVO

06u10 3 Photo News Oprah Winfrey Celebrities Het Witte Huis ziet het eventuele presidentiële kandidaatschap van Oprah Winfrey vol vertrouwen tegemoet. Perschef Hogan Gidley zei dat tegen verslaggevers die aan boord gingen van de Air Force One: "We kijken uit naar elke uitdaging, of dat nou Oprah Winfrey is of wie dan ook."

Gidley reageerde hiermee op de hartstochtelijke roep op social media 'Oprah For President', na haar indrukwekkende speech tijdens de Golden Globes, waar ze de Cecil B. De Mille Award won; een prijs voor haar hele oeuvre.

Hoewel Oprah eerder zei 'niets te voelen voor het presidentschap', zegt haar partner Stedham Graham 'dat ze er zeker voor gaat, als men interesse in haar heeft.' Sinds Hillary Clinton de verkiezingen verloor van Donald Trump in 2016, kampen de Democraten met het ontbreken van een echte leider. Na de Golden Globes zien velen in Oprah de perfecte kandidaat om het tegen Donald Trump op te nemen in 2020.

Oprah's beste vriendin Gayle King ziet het in elk geval al helemaal zitten: "Dat klinkt toch enig, president Winfrey? Het enige dat nu nog moet gebeuren is Oprah overhalen om zich kandidaat te stellen. Maar het gaat om het volk, de mensen. Zij moeten beslissen. In principe heeft Oprah altijd 'nee' gezegd, maar als men een president in haar ziet... ja, dan zou het zo maar eens kunnen gebeuren. Deze speech heeft veel veranderd."