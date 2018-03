Within Temptation zangeres Sharon den Adel is een die-hard superheldenfan: "Mijn zoon heet Logan, de mensennaam van Wolverine" MVO

24 maart 2018

09u40 1 Celebrities Superhelden als Spiderman, The Hulk en X-Men hebben grote invloed gehad op Sharon den Adel. De Within Temptation-zangeres is "gevormd" door de verhalen van Marvel Comics, doet ze uit de doeken in de Volkskrant.

"In Suriname heb ik Superman gezien in een buitenbioscoop, waarna ik verslingerd raakte aan Marvel Comics", vertelt Sharon, die als kind in Suriname woonde. "De liefde voor Marvel-strips is altijd blijven bestaan."

Volgens de zangeres draaien de verhalen "om een paar heel eenvoudige uitgangspunten". "Maar ze hebben me in al hun eenvoud wel gevormd. Bijvoorbeeld het idee dat je iemand anders kunt zijn. Dat je op je eigen manier heldhaftig kunt zijn. Dat je andere mensen moet helpen wanneer ze dat nodig hebben, in echte noodsituaties maar ook in minder zichtbare, zoals bijvoorbeeld pesten."

Sharons liefde voor Marvel gaat zo ver dat ze een van haar kinderen vernoemde naar een personage. "Mijn jongste zoon heet Logan, de mensennaam van de Marvel-mutant Wolverine."