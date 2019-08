Wist Naomi Campbell van Epsteins misdaden? Model verdedigt zichzelf in bizarre video SDE

22 augustus 2019

11u57

Bron: PageSix/MoS 0 Celebrities Dat het Britse supermodel Naomi Campbell (49) een prestigieuze prijs voor haar liefdadigheidswerk krijg uitgereikt, valt niet bij iedereen in goede aarde. De Britse krant Mail on Sunday vraagt zich bijvoorbeeld af hoe het kan dat iemand die graag in het gezelschap van twijfelachtige figuren - zoals Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein en Kevin Spacey - gezien wordt, een humanitaire award krijgt. Campbell bijt nu in een vrij bizarre video van zich af.

Het prestigieuze British Fashion Council heeft besloten om Naomi Campbell te belonen voor haar ‘liefdadigheidswerk met goede doelen’ tijdens een feestelijk evenement in december. Het gaat dan specifiek over Campbells werk bij Fashion For Relief, een organisatie die armoede en ziekte bestrijdt. Maar de Britse krant Mail on Sunday stelt zich vragen bij die eer die het model te beurt valt. Want pas enkele dagen geleden lekte uit dat Campbell een van de personen is die al eens in de privéjet van de overleden miljonair Jeffrey Epstein vloog - ook wel eens de ‘Lolita Express' genoemd, vanwege zijn voorkeur voor erg jonge meisjes. Daarnaast kwam ook een foto bovendrijven waarop Virginia Roberts, een van Epsteins minderjarige ‘seksslavinnen’, te zien is op het verjaardagsfeestje van Campbell in Cannes in 2001. Of het model op de hoogte was van de activiteiten van de miljonair is niet duidelijk, maar ze bracht wel veel tijd door met zowel Epstein zelf als zijn vriendin Ghislaine Maxwell, die regelmatig jonge meisjes voor hem regelde.

En dat zijn niet de enige twijfelachtige figuren waarmee Campbell regelmatig gezien wordt, schrijft Mail on Sunday. Zo publiceert de krant foto’s van het model met Harvey Weinstein en Kevin Spacey, maar ook krijgsheer Charles Taylor, die in 2010 voor het oorlogstribunaal van Den Haag moest verschijnen. Campbell werd opgeroepen als getuige in verband met bloeddiamanten die ze van Taylor gekregen had.

Misselijk

In een nogal bizarre video heeft het supermodel nu gereageerd op de beschuldigingen. Campbell zet een interview in scène en probeert zo het artikel te weerleggen. Nadat ze eerst even doorgaat over hoe schandalig ze het vindt dat ze geen recht van antwoord heeft gekregen, gaat ze dieper in op haar connectie met Jeffrey Epstein. Ze geeft toe dat ze de man kent, en legt uit dat ze aan elkaar werden voorgesteld door haar toenmalige vriend, Flavio Briatore. En, voegt ze eraan toe: “Hij zat altijd vooraan tijdens de shows van Victoria’s Secret.” Maar het supermodel ontkent wel in alle talen dat ze iets wist van het misbruik. “Wat Epstein gedaan heeft, is onverdedigbaar. Toen ik het hoorde, werd ik misselijk. Net zoals iedereen.” Ze gaat verder: “Ik heb zelf meer dan genoeg seksuele misdadigers gekend in mijn leven en ik dank God dat ik goede mensen rondom mij had, die me tegenover hen verdedigd hebben. Ik steun de slachtoffers. Zij zijn voor het leven getekend.”

Dat Mail on Sunday het vreemd vindt dat ze een humanitaire award kan krijgen terwijl ze op de foto staat met mensen als Epstein, Harvey Weinstein en Kevin Spacey, vindt Campbell absurd. “Ik vind het echt bijzonder dat van alle honderduizenden mensen waar ik op een publiek evenement mee op de foto sta, ze enkel deze foto’s uitgekozen hebben. Het is echt karaktermoord.” En ze klaagt: “Het gaat nu erg moeilijk worden om nog foto’s te nemen op een publiek evenement, want je gaat nu steeds denken: ‘Als je een foto neemt, gaan ze dat uit de context rukken en op een negatieve manier gebruiken.’”