Wint Elon Musk zijn ex Amber Heard terug?

04u45

Bron: ANP/BuzzE 1 Photo News Amber Heard. Celebrities Nadat er eerder deze week opvallende uitspraken van Elon Musk verschenen in het tijdschrift Rolling Stone, waarin hij aangaf zijn ex-vriendin Amber Heard te missen, zijn de twee samen gespot tijdens een ontbijtje in Los Angeles.

Musk, de man achter de Amerikaanse elektrische auto fabrikant Tesla en ruimtebedrijf SpaceX, gaf een uitgebreid interview aan het blad, waarin hij ook over persoonlijke zaken sprak. "Mijn vriendin en ik zijn net uit elkaar. Ik was hartstikke gek op haar, dus dat doet pijn. Zij heeft het uitgemaakt, ik wilde dat eigenlijk niet." De entrepreneur bekende dat hij niet gelukkig als hij niet verliefd is. "Als ik niet samen ben met iemand voor de lange termijn... tja, dan ben ik gewoon niet happy."

Of Heard het interview gelezen heeft is niet bekend, maar ze stemde kennelijk wel in om met Musk te gaan ontbijten. De twee zaten naast, in plaats van tegenover, elkaar aan een tafeltje. Het is voor het eerst dat de voormalige geliefden samen gezien werden sinds hun break-up in augustus.

Heard was eerder kort getrouwd met Johnny Depp. Dat huwelijk liep op de klippen nadat ze Depp van huiselijk geweld beschuldigde. Musk was twee keer getrouwd voordat hij begon te daten met Heard.