Winona Ryder neemt het op voor Johnny Depp na beschuldigingen over mishandeling: "Ik kan het niet geloven"

13 maart 2020

Johnny Depp (56) bevindt zich momenteel in een lastig parket. Zijn ex-vrouw Amber Heard (33) beschuldigt hem van mishandeling, iets wat de acteur ontkent. De twee zitten dan ook al een hele tijd in verschillende rechtszaken verwikkeld. Maar Johnny kan alvast rekenen op de steun van zijn ex, Winona Ryder (48).

Johnny Depp heeft een rechtszaak wegen laster en eerroof aangespannen tegen zijn ex-vrouw Amber Heard, die hem van mishandeling beschuldigt. Om zijn zaak kracht bij te zetten, roept hij de hulp in van een oude bekende, zijn ex Winona Ryder (48). De actrice heeft nu een verklaring ingediend bij de rechtbank van Virginia. “Ik kende Johnny jaren geleden erg goed", schrijft ze daarin. “We waren vier jaar samen als koppel en ik rekende hem tot mijn beste vrienden, en beschouwde hem als mijn naaste familie. Ik beschouw onze relatie als een van de belangrijkste van mijn leven."

Ze vervolgt: “Ik begrijp dat het belangrijk is dat ik vanuit mijn eigen ervaringen spreek. Ik was uiteraard niet aanwezig tijdens zijn huwelijk met Amber, maar mijn ervaring was zo extreem anders dat ik enorm geschokt, verward en overstuur was toen ik de beschuldigingen tegen hem hoorde. Het idee dat hij ongelofelijk gewelddadig is, strookt absoluut niet met de Johnny die ik kende en waarvan ik hield. Ik kan deze beschuldigingen niet begrijpen. Hij was nooit gewelddadig naar mij toe. Hij heeft me nooit mishandeld. Ik heb nooit gezien dat hij zich zo tegenover iemand anders gedroeg. Ik ken hem oprecht enkel als een erg goede man. Een ongelofelijk liefdevolle, uiterst zorgzame man die erg beschermend tegenover me was en tegenover de mensen van wie hij hield. Ik voelde me zo veilig bij hem.”

Extreem verontrustend

De actrice, onlangs nog te zien in ‘Strangers Things’ blijft dus bij haar standpunt. “Ik wil niemand een leugenaar noemen, maar gezien mijn ervaring met Johnny is het onmogelijk om te geloven dat zo’n afgrijselijke beschuldigingen waar zijn. Ik vind het extreem verontrustend.”

Winona en Johnny leerden elkaar in 1989 kennen op de première van ‘Great Balls of Fire!’. In juli 1990 verloofden ze zich. Johnny liet ook een tatoeage zetten met de woorden, ‘Winona Forever', maar toen het koppel in 1993 uit elkaar ging, veranderde hij die naar ‘Wino Forever’.