Winona Ryder in de clinch met Mel Gibson: "Hij maakte antisemitische opmerkingen"

24 juni 2020

11u10

Bron: People 1 Celebrities ‘Stranger Things’-ster Winona Ryder (48) deed deze week onverwacht haar boekje open over acteur Mel Gibson (64). Volgens haar zou hij tien jaar geleden tijdens een feestje een antisemitische opmerking hebben gemaakt, vanwege haar geloof.

“Hij sprak me aan tijdens een feestje”, herinnert ze zich in een interview met The Sunday Times. “En hij vroeg me of ik een ‘oven dodger’ was.” Dat is, vrij vertaald, een nare opmerking die suggereert dat ze ‘aan de ovens is ontsnapt’.

“Ik was er niet goed van”, aldus de actrice, die het joodse geloof overnam van haar vader. “Ik heb familieleden die zijn gestorven in de concentratiekampen.” Bovendien was hij ook homofoob, zo meent ze. “Ik had een vriend bij me die homo is. Mel stond naast ons zijn sigaar te roken, en toen hij er iets over hoorde, zei hij: ‘Wacht, ik ga toch geen aids krijgen, he?’ Hij probeerde een paar dagen later zijn excuses aan te bieden, maar die wilde ik niet meer horen.”

Leugens

Mel Gibson ontkent alles met klem. “Ze liegt voor de volle 100%”, aldus zijn woordvoerder. “Ook over die excuses. Mel wilde haar net confronteren met haar leugens. Hij vroeg daarom om met haar samen te zitten om alles te bespreken, maar dat weigerde ze. Ze loog bijna een decennium geleden al in de pers over die zogenaamde opmerking, en nu doet ze het opnieuw.”

Tot nu toe zijn er nog geen nieuwe getuigen opgedoken die kunnen bevestigen wat er al dan niet op het feestje is gezegd. Ondertussen blijft de reputatie van Gibson er echter op achteruitgaan. Eerder deze week werd bevestigd dat de makers van de nieuwe ‘Chicken Run’-film, waarin Mel twintig jaar geleden de rol van haan Rocky vertolkte, niet van plan zijn om hem terug te vragen.