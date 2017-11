Winnaar van Gordons hart gelekt: "Hij heeft zijn man gevonden" MVO

Bron: Weekend 1 ANP Kippa Gordon Heuckeroth heeft zijn man gevonden. Celebrities Gordon zocht via het programma 'Gordon Gaat Trouwen' naar zijn ware liefde. Aan het eind van de show zou hij ook écht met die persoon in het huwelijksbootje stappen. De winnaar zou ondertussen al bekend zijn: het gaat om de Italiaanse Manuel.

De twee zouden volgens ooggetuigen al verschillende keren kussend gespot zijn in Zuid Afrika, waar het programma wordt opgenomen. "Ze konden niet van elkaar afblijven," klinkt het. "Al tijdens de eerste ontmoeting in Rome, die te zien was in de tweede aflevering, was er een enorme klik. Ze zijn echt verliefd."

Deze week zal Gordon ook definitief zijn keuze bekendmaken.

Gordon Gaat Trouwen De Italiaanse Manuel zou binnenkort met Gordon in het huwelijk treden.