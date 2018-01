Wim Oosterlinck springt in voor zieke Heidi Van Tielen, maar een cadeau krijgt hij er niet voor MVO

11u34 0 QMUSIC Ochtendshow Qmusic Celebrities Sinds vandaag heeft Qmusic er een ochtend-dj bij. Wim Oosterlinck presenteert voortaan elke weekdag samen met Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen de ochtendshow tussen 6u en 9u.

Heidi was er vandaag nog niet bij in de ochtendshow. Zij herstelt van een bacterie-infectie die ze opliep tijdens haar vakantie in Bali. Wim Oosterlinck vloog er daarom vandaag al in, een weekje vroeger dan gepland. Hij kreeg meteen te horen dat zijn collega’s een plan hebben om hem te verwelkomen in de show.

“Het is niet omdat je al jaren ervaring hebt, dat je je toch niet eerst zal moeten bewijzen”, wist Sam hem te vertellen. “Daarom doen we Blind Gedropt. Volgende week droppen we jou elke dag geblinddoekt in een bepaalde situatie waar je op voorhand niets van afweet en dan moet je je daaruit zien te redden.”

Wim had zelf wel iets leuker in gedachten. “Ik dacht dat jullie mij een lief cadeautje zouden geven”, lachte hij.

Door de verhuis van Wim naar de ochtend, neemt Sean Dhondt elke weekdag het namiddagblok van 13u tot 16u voor zijn rekening.