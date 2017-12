Willy Sommers voor het eerst over zijn verrassingshuwelijk: "Had ik niet willen trouwen, dan was onze relatie voorbij" CD

06u11 0 FOTO I&C Willy Sommers en Cindy Celebrities 2017 was een topjaar voor Willy Sommers (65). Eind september trouwde de zanger voor het VTM-programma De Laatste 24 uur na een relatie van twintig jaar met zijn Cindy (41). Voor velen was het een grote verrassing, niet in het minst voor het koppel zelf. Hun mooiste dag verliep daardoor niet bepaald perfect...

Wanneer Willy Sommers en Cindy de oprit van het Kasteel Gravenhof in Dworp oprijden, komen de herinneringen boven. Eind september stapten de twee hier compleet onverwacht in het huwelijksbootje. In het VTM-programma De Laatste 24 uur vroeg Willy zijn Cindy ten huwelijk en amper een paar uur later waren ze getrouwd. ‘Als ik heel eerlijk ben, merk ik wel totaal geen verschil in onze relatie’, vertelt Cindy. ‘Er is niets veranderd en dat is maar goed ook. Ik noemde Willy al jaren ‘mijn man’ en hij mij ‘zijn vrouw’.’ Willy ziet wel een klein minpuntje aan het huwelijk. ‘Ik moet mijn papieren van de pensioenkas opnieuw invullen'’ lacht hij. ‘Nu ik getrouwd ben, willen ze weten wat mijn vrouw doet en hoeveel ze verdient. Straks krijg ik misschien minder pensioen!’ (lacht)

Er is nog een verschil: jullie dragen nu een trouwring.

Willy: Ik niet, enkel een verbondenheidsring waarin onze namen staan gegraveerd. Die kocht ik vier jaar geleden tijdens een juwelenavond bij een vriendin. Een trouwring hoeft niet. Ik wil niet te veel blingbling aan mijn vingers.

Cindy: Tijdens de ceremonie waren er ook geen trouwringen voorzien omdat het allemaal een verrassing was. Maar enkele weken later deed Willy mij wel een trouwring cadeau. Je kunt de ring vergelijken met een solitair, maar dan afgewerkt met verschillende steentjes. Prachtig! Hij is zelfs zo mooi dat ik hem amper durf te dragen uit schrik om hem te verliezen. Als ik thuis ben of ga werken, ligt die veilig opgeborgen in zijn doosje. Ik heb mijn trouwring dus eigenlijk nog maar twee keer aangedaan, maar mijn verbondenheidsring draag ik altijd.

