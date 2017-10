Willy Sommers: "Van onze wittebroodsweken genieten zit er niet in" SVH

Enkele dagen na het compleet onverwachte huwelijk van Willy Sommers (65) sijpelen ook de details erover naar buiten. Willy trouwde vrijdag met zijn Cindy (41) tijdens de opnames van het VTM-programma 'De laatste 24 uur'. Maar dit weekend werd hij 's avonds op het podium verwacht. "Het is echt ongelooflijk hoeveel warmte ik terugkrijg van mijn fans", klinkt het. "Iedereen komt me proficiat wensen en stuurt me berichtjes. Dat voelt écht goed." Door de verrassing zitten er dus geen luilekkere wittebroodsweken in. Zelfs een feest en ringen ontbraken. "Na ons huwelijk werden we naar een zaal gebracht waar een honderdtal vrienden en familieleden ons opwachtten", aldus de zanger. "Maar lang heeft dat niet geduurd. Ergens was ik wel blij, want ik vertrok de volgende ochtend om 5 uur al naar Radio 2 en mijn stem moest nog wat rusten." Gedanst werd er dan weer wél. "Onze openingsdans was 'Nikita' van Elton John. Dat is altijd één van onze lievelingsliedjes geweest. Als Cindy en ik op een feest zijn en 'Nikita' wordt gedraaid, zoeken we elkaar om er samen op te dansen."







