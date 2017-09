Willy Sommers eindelijk getrouwd met Cindy ¿ maar vanmorgen wist hij nog van niets! 19u00 0 VTM Celebrities Willy Sommers werd vorige maand 65. De Vlaamse zanger is al 20 jaar samen met Cindy (41), maar trouwen deed het koppel nooit. Tot vandaag. En daar zit Nathalie Meskens voor iets tussen.

In haar nieuwe programma 'De laatste 24 uur' legt Nathalie Meskens aan Bekende Vlamingen de vraag voor wat ze zouden doen als ze nog slechts één dag te leven hadden.

Trouwen met Cindy stond toch nog op de bucketlist van de acteur, zo bleek. En daar had zijn vriendin op gerekend, want achter de rug van Willy had ze samen met Meskens alles in orde gebracht voor een verrassingshuwelijk in het gemeentehuis van Dworp.

En zo kwam het dat Willy en Cindy elkaar amper enkele minuten na het officiële aanzoek het jawoord gaven. Cindy mag zichzelf voortaan mevrouw De Gieter noemen, Willy's echte naam.

Het koppel heeft samen twee kinderen: hun dochter Luna is vijftien, zoon Luka is elf. Daarnaast heeft Willy ook nog een dochter uit een vroegere relatie, Annemie. Zij schonk hem vijf jaar geleden zijn eerste kleindochter Flynn.

Hoe 'De laatste 24 uur' van Sommers eruitzien, zie je later dit najaar op VTM.