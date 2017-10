Willy Naessens: "3 miljoen uitgespaard door 'The Sky Is The Limit' TK

Bron: De Tijd Ronny De Coster Je zou je kunnen afvragen waarom een succesvol zakenman als Willy Naessens beslist om zijn persoonlijke leven op televisie te tonen. Ijdelheid? Niet helemaal, zo blijkt. In De Tijd vertelt de zwembadkoning dat 'The Sky Is The Limit' hem een mooie duit extra opleverde.

'Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men Willy Naessens tegen', luidt het vaak. En door zijn deelname aan 'The Sky' werd dat nog meer de waarheid. Naessens omschrijft het programma als 'onbetaalbare reclame'. In De Tijd plakt hij er zelfs een bedrag op: "Ik heb zo'n 2 tot 3 miljoen euro uitgespaard aan reclame dankzij mijn tv-optredens", klinkt het. Tijdens de uitzendingen steeg de zwembadverkoop met 18 procent en de omzet van industriële bouwwerken zelfs met 24 procent. Naessens heeft zo'n 1.350 mensen in dienst.