Willow Smith open over moeilijke puberteit: “Ik deed aan automutilatie” MVO

27 juni 2019

17u00 0 Celebrities Willow Smith heeft een aantal moeilijke puberjaren achter de rug, vooral nadat ze als 10-jarige bekend werd met haar hit ‘Whip My Hair’. In People spreekt de 18-jarige Willow met haar moeder en oma over haar automutilatie (zelfverminking) als tiener.

“Het was een fysieke ontsnapping van alle ongrijpbare pijn in mijn hart en hoofd,” liet de actrice weten over het zichzelf snijden, waarmee ze begon in haar vroege tienerjaren. Totdat ze begon te lezen over wetenschap en spiritualiteit, en ze erachter kwam dat zichzelf pijnigen nutteloos was. “Mijn lichaam is een tempel, en ik stopte er compleet mee. Het leek letterlijk een psychose te worden op een bepaald moment. Tot ik mezelf als ‘waardig’ zag.”

Haar moeder, Jada Pinkett-Smith, is ook open geweest over haar suïcidale gedachten en moeilijke tijden. Ze wist niks van haar dochters gewoonte totdat ze erover praatte op de show ‘Red Table Talk’. Jada was gechoqueerd, maar voelde zich ook trots op het feit dat haar dochter zo open was.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site Zelfmoord1813.be/.