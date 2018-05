Willow Smith (17) wilde polsen doorsnijden SD

15 mei 2018

06u51

Bron: ANP 0 Celebrities Willow Smith (17), de dochter van acteurs Will Smith (49) en Jada Pinkett-Smith (46), bekende in de Facebook Watch talkshow 'Red Table Talk' dat ze in 2010 haar polsen heeft proberen doorsnijden. Willow, vergezeld door moeder Jada en oma Adrienne, zei "ontzettend met zichzelf geworsteld te hebben toen ze haar hiphopnummer 'Whip My Hair' uitbracht". Dit meldt People Magazine. Jada presenteert de show.

"Nadat dat nummer uitkwam, belandde ik in een zwart gat en wist ik als 10-jarige niet goed meer hoe ik met mezelf om moest gaan," aldus Willow. "Wie ben ik? Heb ik een doel? Kan ik ook nog iets anders doen dan dit? Na de promotietour moest ik mijn album afmaken, maar daar had ik helemaal geen zin meer in. Ik luisterde toen veel naar 'zware' muziek en zoog mezelf helemaal naar beneden. Toen begon ik met mezelf te snijden."

Voor zowel Jada als Adrienne kwam dit als een totale schok. "Wat!? Wanneer heb je dat gedaan? Ik had geen idee. En waar heb je jezelf gesneden dan?", aldus een onthutste Jada. Hierop antwoordde Willow: "Ik heb mijn polsen geprobeerd door te snijden, toen ik echt de weg kwijt was. Je kan het nu niet echt meer zien, maar er zit nog steeds een klein litteken. Ik praat er nooit over, omdat het een hele rare en moeilijke periode in mijn leven was. Maar je moet jezelf daaruit omhoog trekken en dat heb ik gedaan."