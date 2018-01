Willie Nelson (84) zegt weer shows af door ziekte MVO

11u56

Bron: ANP 0 ap Willie Nelson (80). Celebrities Willie Nelson heeft zijn concerten van de komende week afgezegd nadat hij zaterdag tijdens een optreden in San Diego wegens ademhalingsproblemen al na een paar minuten moest stoppen.

De 84-jarige artiest was volgens The San Diego Union-Tribune pas halverwege zijn openingsnummer toen hij plotseling stopte. Luid hoestend en hijgend verliet hij het podium. Een woordvoerder verklaarde dat Nelson een flinke verkoudheid of griep heeft en nu herstelt op zijn ranch in Texas. Twee concerten in Las Vegas en een in Laughlin zijn afgezegd.

Het is niet de eerste keer dat de countryveteraan verstek laat gaan vanwege problemen met zijn ademhaling. In augustus maakte hij zijn optreden in Salt Lake City om die reden niet af en begin 2017 moest hij nog meerdere concerten afgelasten omdat hij een "fikse verkoudheid" had. Radar Online meldde in maart dat de countryzanger op sterven zou liggen, maar dat gerucht werd door een woordvoerder van Willie ontkend.