Will Smith vond het niet oké dat zijn zoon rokjes droeg

06 juni 2018

Will Smith vond het aanvankelijk niet oké dat zijn zoon, Jaden (19), rokjes droeg. Dat onthult zijn vrouw, Jada Pinkett Smith, in een recent interview.

Jaden draagt vaak rokjes op de rode loper, en werd in 2016 nog het gezicht van de vrouwenkleding van Louis Vouitton. Hoewel hij wereldwijd werd geprezen om zijn interpretatie van gendernormen, was zijn vader niet zo gesteld op het hele idee.

"Will had in het begin eerder negatieve gevoelens over de kledingkeuze van onze zoon", aldus Jada. "Hij vroeg me of ik er al eens grondig met hem over had gesproken. Dat had ik uiteraard al gedaan, maar Jaden voelde zich er prima bij, dus was het voor mij ook in orde."

Uiteindelijk draaide ook haar echtgenoot bij. "Hij is eraan gewend geraakt," haalt ze de schouders op. "En ik was heel trots op onze jongen. Zich op die manier durven verzetten tegen de normen, terwijl zijn vader een übermannelijke zwarte hiphop-ster is? Knap, vond ik dat. Ik heb hem zelfs een paar dingen uit mijn kleerkast gegeven.

"Ik wist dan ook waar het Jaden om ging. Hij wilde kinderen meer vrijheid geven. Minder in hokjes geduwd zien worden. Volgens hem moet iedereen voor zichzelf kunnen denken zonder dat de maatschappij dat voor hen doet, en zonder dat ze daarvoor gepest worden."

Daarnaast vond de jonge Smith het ook nog eens een fashion statement. "Ik wilde er goed uitzien", zo zegt hij zelf. "Ik hoopte dat mensen zouden denken 'wow, hij is innovatief'." Zijn missie is overduidelijk geslaagd!