Will Smith springt uit helikopter boven de Grand Canyon

26 september 2018

05u21 1 Celebrities Er waren geen filmopnamen mee gemoeid en toch sprong Will Smith op dinsdag (lokale tijd) vanuit een helikopter boven de Grand Canyon, ter ere van zijn vijftigste verjaardag. De acteur had gelukkig wel een bungee koord om zijn middel.

Aan de spring gingen zes maanden aan voorbereidingen vooraf, meldt Smith op Instagram. Het was niet de eerste keer dat de acteur met een touw om zijn middel van grote hoogte naar beneden sprong; op zijn YouTube-kanaal is onder meer zijn eerste sprong ooit te zien.

De stunt boven de Grand Canyon in de staat Arizona werd live uitgezonden op het YouTube-kanaal van Smith, die even voordat hij sprong nog tegen de camera zei: "Je moet nooit naar beneden kijken!"

Global Citizen

Smith onderging de beproeving om aandacht en donaties te vragen voor Global Citizen, een organisatie die wereldwijd honger bestrijdt. In de livestream op zijn kanaal gaf hij toe doodsbang te zijn. "Ik heb al mijn leven lang een interessante band met angst", liet hij weten, waarna hij vertelde dat hij als kind met zijn familie de bijna 2000 meter diepe natuurkloof bezocht en vanaf de kant al bang was. "Ik kan me herinneren dat de schoonheid ervan me enorm veel deed, maar ik was doodsbenauwd om bij de rand te komen. Al mijn familieleden stonden daar maar ik was te bang en kon het daardoor minder goed zien. Ik heb er later een punt van gemaakt om alles waar ik bang voor ben te trotseren."

Smiths kinderen en vrouw Jada Pinkett Smith waren getuige van de sprong en joelden op het moment dat de acteur zich uit de helikopter liet vallen.

Je kan Smith zien springen op 1 uur en 28 minuten in de onderstaande livestream:

WATCH LIVE! Will Smith Bungee Jumps Out Of A Helicopter Will Smith takes on Yes Theory's challenge of bungee jumping from a helicopter into the Grand Canyon.