Will Smith over de moeilijkste periode uit zijn huwelijk: “Jada huilde 45 dagen aan een stuk, ik heb ze geteld” MVO

16 oktober 2018

11u36 1 Celebrities Will Smith (50) was de meeste recente gast in het Facebook-blog van zijn vrouw, Jada Pinkett Smith (47). Daar sprak hij openhartig over de moeilijkste periode uit hun huwelijk. “Ik voelde me alsof ik gefaald had.”

Ook zijn dochter Willow (17) zat mee aan tafel toen hij zijn verhaal uit de doeken deed. “Op een dag werd je moeder al huilend wakker,” vertelde hij haar. “En ze bleef maar huilen. 45 dagen aan een stuk, zelfs. Ik heb ze geteld.”

Jada voegde daar al grappend aan toe dat hij er waarschijnlijk nog een paar gemist had. “Dat kan. En ik voelde me alsof ik gefaald had als echtgenoot”, knikt hij. “Dat was voor mij de moeilijkste periode.”

Het koppel is al 21 jaar samen en sprak al eerder openlijk over hun ups en downs. “Een relatie vraagt veel werk”, klinkt het. Wel ontkennen ze dat ze een open relatie hebben. “We vertrouwen elkaar genoeg om elkaar los te laten, maar dat betekent niet dat we andere partners hebben. Onze relatie is niet open, in die zin, maar wél volwassen.”

Op dit moment gaat alles gelukkig weer goed in hun huwelijk. Ze hopen dat hun kinderen Willow en Jaden (20) een voorbeeld aan hen nemen en later ook openlijk communiceren met hun partners.