Will Smith: “Mijn kinderen vinden me allesbehalve cool”

23 juni 2019

Bron: PRIMO 0 Celebrities De carrière van Will Smith (50) is erbovenop. Het laatste decennium deden zijn films het behoorlijk slecht, maar dankzij zijn vertolking van de Geest in de liveactionfilm ‘Aladdin’, die nu in de bioscoop- zalen speelt, is hij weer helemaal van tel in Hollywood.

Will Smith was jarenlang een van de meest gevraagde acteurs in de wereld, maar een aantal flops zorgden ervoor dat Forbes, het Amerikaanse zakentijdschrift, hem in 2016 uitriep tot de op één na meest overbetaalde acteur. Johnny Depp stond op nummer 1. Niet toevallig twee mannen wiens privéleven de laatste jaren ook danig onder vuur is komen te liggen. Het een heeft duidelijk een invloed op het ander. Bij Will Smith hangt al járen een negatieve sfeer rond zijn huwelijk. De geruchten dat hij gaat scheiden van zijn vrouw Jada Pinkett Smith doen al een hele tijd de ronde. Bovendien kreeg zijn imago van ijzersterke familieman een knauw toen zijn zoon Jaden zich outte als homo - iets wat Will eerst zelf nog in alle toonaarden ontkende - en nogmaals toen het nieuws lekte dat de acteur ook nog eens zou gevallen zijn voor de omstreden Scientology-sekte. Maar Will heeft al die negativiteit met één prestatie weggeveegd: zijn vertolking van de Geest in de remake van Disney’s ‘Aladdin’.

Hij was nochtans behoorlijk nerveus om de rol van de Geest op zich te nemen. Omdat wijlen Robin Williams er destijds in de animatiefilm een iconisch personage heeft van gemaakt. “Als je dingen doet die iconisch zijn, is het altijd angstaanjagend", vertelt Will. “De vraag is altijd: Waar zat er nog vlees op het bot? En met het karakter van Robin Williams was er niet veel vlees over. Hij speelde ‘m op een geweldige manier. Dus in plaats van te proberen om Robin op het scherm na te bootsen, besloot ik om er wat van mijn hiphopstijl in te brengen en om er mijn eigen figuur van te maken. Omdat de Geest tijdloos is, heb ik dat echt voor elkaar gekregen. Ik had er het volste vertrouwen in dat ik iets kon leveren dat een hommage was aan Robin Williams, maar muzikaal gezien toch anders was. Ik denk dat het, zelfs in de Disneywereld, behoorlijk uniek is. Er is nog niet veel van de hiphop in de geschiedenis van Disney doorgedrongen.”

Kantelpunt

En de aanpak van Smith werkt, want de blauwe djinn slaat inderdaad aan. “Daar ben ik zeer blij om”, vervolgt hij. “Ik had ook niet anders verwacht eigenlijk. Maar voor de rest ben ik echt niet meer met succes en awards bezig. Dat heb ik allemaal al lang achter me gelaten. Vijftig worden was op dat vlak echt een kantelpunt. Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen, maar verder heb ik geen behoefte meer om me te bewijzen. Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Zelfkennis, het begin van alle wijsheid. Dat is ook de raad die ik mijn kinderen meegeef. Jaden (20) en Willow (18) zijn in mijn voetsporen, en in die van mijn vrouw, getreden. (Ook Trey Smith, Wills 26-jarige zoon uit zijn eerste huwelijk is gaan acteren, nvdr)”

“Ik zeg hen altijd dat ze hun grenzen moeten verleggen, maar ze moeten vooral weten wat ze kúnnen. Voor de rest zijn ze echter koppig en oud genoeg om hun zin te doen. We willen gewoon dat ze gelukkig zijn. In ieder geval: ik ben zeer trots op mijn kinderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt met hen. (glimlacht) Of ze me cool vinden? Helemáál niet! Ik probeer hen voortdurend wijs te maken dat ik cool ben, maar ze boren me telkens weer helemaal de grond in. (lacht hardop) En toch doe ik er alles aan om in vorm te blijven, om mee te zijn met mijn tijd. En hoe cool mijn kinderen ook mogen denken dat ze zijn, ik heb toch altijd een streepje voor: ik zal immers eeuwig The Fresh Prince zijn.”(knipoogt)