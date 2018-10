Will Smith had een oogje op Jada Pinkett, maar trouwde met een andere vrouw KD

24 oktober 2018

20u27

Bron: Red Table Talk 0 Celebrities Will Smith (50) had al een oogje op zijn vrouw Jada Pinkett Smith (47) toen hij trouwde met zijn eerste echtgenote. Dat onthulde hij in Jada’s talkshow ‘Red Table Talk’.

Will en Jada zijn al meer dan twintig jaar getrouwde en vormen een echt it-koppel in Hollywood. Maar er was eerst een andere vrouw in het leven van Will, namelijk Sheree Zampino. De twee stapten in 1992 in het huwelijksbootje en kregen samen een zoon. Na hun scheiding begon Will een relatie met Jada. Iets wat hij al veel eerder wilde doen, zo blijkt nu.

Will had ten tijde van de hitserie ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ een oogje op Jada. Hij kende haar van de tv-reeks ‘A Different World’. Via een vriend regelde hij een bezoekje aan haar set. Sheree, met wie Will later zou trouwen, was toevallig ook aanwezig. Hij raakte volledig in de ban van haar en de twee begonnen een relatie. “Ik ging naar ‘A Different World’ om Jada te ontmoeten, maar ik ontmoette Sheree en trouwde met haar”, vertelt de acteur.

Na enkele jaren huwelijk begon het Will te dagen dat niet Sheree maar Jada de ware voor hem was. “Ik wist dat zij de vrouw was waar ik bij hoorde te zijn, maar ik vertikte het om te scheiden”, zegt Will. Het was dan ook Sheree die uiteindelijk, op Valentijn nota bene, de scheiding aanvroeg.

Zodra Will de echtscheidingspapieren ondertekend had, belde hij Jada op. “Ik zei: ‘Ben je samen met iemand?’ en zij zei: ‘Euh, nee’", lacht Will. “Waarop ik zei: “Cool, dan ben je nu samen met mij.” Meer dan twintig jaar en twee kinderen later zijn de twee nog altijd een gelukkig stel.