Will Smith geeft toe: “Ik was jaloers op m’n vrouw haar hechte band met 2Pac” BDB

14 januari 2020

10u03

Bron: Metro UK 0 Celebrities Acteur Will Smith (51) heeft toegegeven dat hij een gespannen relatie had met 2Pac. Reden: de hechte vriendschap van z’n vrouw Jada Pinkett (48) met de in 1996 vermoorde rapper.

Jada Pinkett en 2Pac leerden elkaar kennen in hun tienerjaren op de middelbare school van Baltimore. De twee werden beste vrienden, maar hadden nooit een romance.

Toen Will Smith in 1997 in het huwelijksbootje stapte met Jada kon hij moeilijk om met die hechte band. “Ik was in die beginjaren echt heel jaloers”, geeft hij eerlijk toe in een interview naar aanleiding van de release van de nieuwe ‘Bad Boys’-film. “Ik heb daar nu veel spijt van. Ik had het er moeilijk mee dat ze zo’n goeie vrienden waren, ook al hadden ze nooit een relatie gehad.”

Z’n jaloezie ging zelfs zo ver dat de acteur weigerde te praten met de rapper. “Ik herinner me dat we samen in een kamer stonden, maar dat ik geen enkel woord met hem wou uitwisselen. En hij zou niet met mij praten als ik niet de eerste stap zou zetten. Jada moedigde het nochtans aan dat we met elkaar zouden optrekken, maar het lukte gewoon niet. Ik voelde me een softie in vergelijking met hem. Ik was te onzeker om met hun diepe band te kunnen omgaan.”