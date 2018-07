Will Smith gaat live op YouTube bungeejumpen boven de Grand Canyon lva

29 juli 2018

23u35

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Will Smith gaat op zijn vijftigste verjaardag bungeejumpen boven de Grand Canyon. De Men in Black-acteur springt daarvoor uit een helikopter en dat is op 25 september live te zien op YouTube in Will Smith: The Jump op zijn YouTube-kanaal dat inmiddels 2,6 miljoen abonnees heeft.

Will Smith werd in maart uitgedaagd om aan een elastiek uit een helikopter te springen door de makers van het YouTube-kanaal Yes Theory. Smith accepteerde de challenge onder drie voorwaarden. Zo eiste hij dat de opbrengst van de stunt naar een goed doel gaat. Als tweede voorwaarde stelde Smith dat hij klaar moest zijn met filmopnames. En als derde voorwaarde stelde Will Smith voor dat hij boven de Grand Canyon gaat bungeejumpen.

YouTube kondigde de stunt dit weekend aan tijdens een bijeenkomst van de Television Critics Association, waar bleek dat de stunt live te zien zal zijn.