Will Smith en zijn vrouw Jada trouwden op oudejaarsavond: "Maar toch vieren we onze huwelijksverjaardag altijd apart"

02 januari 2019

14u09 0 Celebrities Will Smith (50) en zijn vrouw Jada Pinkett Smith (47) vieren hun trouwdag de laatste jaren niet meer samen, zo vertelde Jada in haar videoblog, ‘Red Table Talks’.

Het koppel stapte op 31 december 1997 in het huwelijksbootje, maar hun huwelijksverjaardag vieren ze nooit. Zij en Will hebben namelijk een heel ander idee van wat een fijne oudejaarsavond maakt.

“Will wil altijd op avontuur zijn, ergens buiten, ergens in de wijde wereld”, grapt ze. “Ik heb er op oudjaar geen idéé van waar hij is. Want ik zit liever binnen, aan tafel, gezellig. Ik wil helemaal geen stapje in de wereld zetten, maar ik vind het prima als hij dat wel doet. Zo komt het natuurlijk dat we onze trouwdag nooit samen vieren.”

Dat vindt ze echter geen obstakel. “We laten onze relatie niet afhangen van één dag”, aldus Jada. “We werken elke dag aan onze band, dat is veel belangrijker.”

Ze zou wel eens gelijk kunnen hebben, want het paar is intussen meer dan 20 jaar samen.