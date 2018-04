Will Ferrell belandt in het ziekenhuis na ongeluk SD

13 april 2018

18u18

Bron: ANP 0 Celebrities Will Ferrell (50) heeft donderdagnacht in Orange County, niet ver van Los Angeles, een auto-ongeluk gehad. De vijftigjarige acteur werd daarna uit voorzorg naar een ziekenhuis vervoerd, weet TMZ.

Ferrell was een van de drie passagiers van een SUV die volgens getuigen door een andere auto in de zijkant werd geraakt. De acteur was na het ongeluk nog bij kennis. Op een foto is te zien dat hij op een brancard ligt en telefoneert. Volgens TMZ was een andere passagier er veel erger aan toe. De vrouw zou hevig hebben gebloed.

Na controle kon Ferrell het ziekenhuis weer verlaten. Hij heeft geen blijvende schade opgelopen.