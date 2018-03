Wiegjes van goud en een koffer vol champagne: dit eisen Beyoncé en JAY-Z op hun komende tournee KDL

27 maart 2018

16u41

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Wanneer Beyoncé (36) en JAY-Z (48) op 6 juni aan hun One The Run II-tour beginnen, zullen ze dat in stijl doen. En met hun drie kinderen: Blue Ivy (6) en de nu negen maanden oude tweeling Sir en Rumi.

Enkele bronnen hebben namelijk aan Heat verteld dat Beyoncé en JAY-Z hun kroost mee zullen nemen op tournee. Ze vertelden er in één adem ook bij wat er allemaal op de rider, de verlang- en eisenlijst van het koppel voor hun tournee, staat. Het mag duidelijk zijn dat Beyoncé en JAY-Z tijdens de tournee niet aan luxe willen inboeten. Zo willen ze bijvoorbeeld twee reiswiegjes voor Rumi en Sir. Die moeten met 18-karaats goud bekleed zijn en vanbinnen bekleed zijn met pure zijde.

25 graden

Ook over de temperatuur in de kleedkamer worden er eisen gesteld: Beyoncé wil dat het er altijd 25 graden warm is. Bovendien moet de kleedkamer ook gevuld zijn met geurkaarsen die naar rozen ruiken en moet er altijd een chefkok ter beschikking staan. Om ervoor te zorgen dat hun drie kinderen veilig zijn, voorzien Beyoncé en JAY-Z minstens zes bodyguards en een aantal nanny's. Ook JAY-Z mocht enkele eisen stellen. Hij wil altijd een koffer vol Ace of Spades-champagne ter beschikking hebben.

Beyoncé en JAY-Z zullen met hun tournee niet naar België komen, maar op dinsdag 19 en woensdag 20 juni treden ze wel op in Amsterdam.

