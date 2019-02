Wie skiede wie omver? Gwyneth Paltrow klaagt man aan met wie ze botste op de piste lva

22 februari 2019

00u38

Bron: BBC 0 Celebrities Vorige maand klaagde de 72-jarige Terry Sanderson de Amerikaanse actrice en lifestylefiguur Gwyneth Paltrow aan omdat ze hem in 2016 omver had geskied in een skigebied in de staat Utah. Hij eist een schadevergoeding van 3,1 miljoen dollar (ongeveer 2,7 miljoen euro). Paltrow klaagt nu op haar beurt Sanderson aan die “zelf in fout was”. Ze eist een symbolische schadevergoeding van 1 dollar.

Op 26 februari 2016 knalde een skier op een andere skier. Wie op wie knalde is de hamvraag. De 72-jarige optometrist beweert dat Gwyneth Paltrow volledig de controle kwijt was toen ze hem met volle snelheid langs achter in de rug greep op een piste voor beginners in Utah. Sanderson zegt dat hij bewusteloos in de sneeuw viel en er gebroken ribben, een hersenletsel en geheugenverlies aan overhield. Op de koop toe heeft hij een verandering in zijn persoonlijkheid gemerkt na het incident.

Onzin, zegt de Oscarwinnares. “Deze man wil misbruik maken van mijn geld en faam”, aldus Paltrow, die beweert dat het Sanderson was die op haar inskiede. In een 18-pagina’s tellende verklaring zet Paltrow uiteen hoe de vork volgens haar in de steel zat. “Ze was aan het genieten van een familievakantie toen er plots een man in haar rug knalde”, luidt het. “De man was niet bewusteloos want kwam meteen recht. Paltrow maakte zich kwaad waarop de man zich verontschuldigde en haar verzekerde dat hij ongedeerd was. Paltrow was helemaal van de kaart en skiede die dag niet meer verder hoewel het nog vroeg was op de dag”, zo staat te lezen in het rapport.

Omdat haar verwondingen “eerder beperkt waren eist ze enkel een symbolische schadevergoeding van 1 dollar, plus de gerechtskosten om deze valse bewering aan te vechten”.

Bob Sykes, de advocaat van Sanderson, reageerde dat “de bewering dat Paltrow Sanderson omverskiede onwaar is”. “Het was wel degelijk Paltrow die Sanderon raakte. Sanderson skiede lager en had voorrang. Het is betreurenswaardig dat Paltrow de waarheid niet wil vertellen”.