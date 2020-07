Wie naar schaarsgeklede Beyoncé gluurt, krijgt met Jay-Z te maken: rapper stuurt mannen naar de kleedkamer SDE

15 juli 2020

16u19

Bron: Page Six 0 Celebrities Lang voordat ze huwelijksgeloften uitwisselden, toonde Jay-Z (50) zich al erg beschermend tegenover z'n Beyoncé (38). Zo liet hij enkele mannelijke rappers van de set halen toen z’n geliefde iets te schaars gekleed was.

Het is rapper Bun B, echte naam Bernard Freeman, die met het verhaal naar buiten komt. In een interview voor de podcast ‘The Nostalgia Mixtape' herinnert hij zich een incident op de set van ‘Check On It’, de muziekvideo van Beyoncé uit 2005, waarin hij meezingt. “We staan op de set en zijn de video aan het filmen", klinkt het. “Wanneer je naar de beelden kijkt zie je dat ze daarin een hele hoop weinig verhullende outfits draagt. Queenie (Buns echtgenote, red.) is er ook bij, dus het is niet zo dat ik sta te kwijlen op een andere vrouw", verzekert Bun B de luisteraars. “Maar we dachten: ‘Dit is geschift! Beyoncé is hier aan het dansen in een kort rokje en in bikini...’”

Bun B herinnert zich vooral een pikante scène met een stoel. “Zij en verschillende andere meisjes hebben allemaal een kort rokje aan en dansen verleidelijk rond een stoel. Ze gooien hun been omhoog, zodat je een stuk van hun dijen kunt zien, en - als je hard genoeg staart - misschien ook een beetje van hun achterwerk." Terwijl dat tafereel zich voor de ogen van Bun B en z'n entourage afspeelt, belt Beyoncé’s vriend Jay-Z naar een van haar assistenten. “Hij vraagt: ‘Hoe gaat het met de video? Alles oké? Zijn de jongens daar?’ De jongens die bij ons zijn, zijn de enige mannen daar", zegt Bun B. “Laat me het zo zeggen: er waren nog andere mannen, maar zij waren niet hetero. Meteen komen haar assistenten op ons af, en gooien ze ons in de kleedkamer. Er wordt ons gezegd daar te blijven tot we moeten gaan filmen. We mogen Beyoncé niet langer zien dansen."

De zangeres zelf bood nadien wel haar excuses aan, zegt Bun B. “Het spijt me dat jullie de ruimte moesten verlaten omdat Jay zich niet op z'n gemak voelde", klonk het volgens de rapper. “En wij antwoordden: ‘We begrijpen het helemaal, geen enkel probleem, we zijn gewoon blij dat we hier zijn.’”