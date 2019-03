Wie liegt? Zo zit rechtszaak van 50 miljoen tussen Johnny Depp en ex Amber Heard in elkaar TDS

09 maart 2019

17u00

Bron: ANP 0 Celebrities Het houdt maar niet op met het moddergooien over en weer tussen exen Johnny Depp en Amber Heard. Johnny Depp heeft zijn ex-vrouw aangeklaagd. De acteur eist 50 miljoen dollar (bijna 45 miljoen euro) omdat ze hem in een artikel in The Washington Post heeft beschuldigd van mishandeling. Bovendien wordt Amber ook nog eens beschuldigd van overspel tijdens hun huwelijk.

ZIJN VERSIE

Ook al is de echtscheiding inmiddels rond, het vechten tussen Depp en Heard blijft maar aanhouden. Zopas werd duidelijk dat Depp zijn ex had aangeklaagd wegens smaad. In de aanklacht stelt de acteur dat Heard met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een boost te geven. Ook stelt de acteur dat juist zij hem aanviel: “Mevr. Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter.” Dat meldt The Blast, die de hand wist te leggen op de juridische documenten. Depp zei altijd al dat hier niets van klopte en dat een getuige zijn verhaal ondersteunde.

Bovendien zou Heard volgens Depp een maand nadat zij in het huwelijksbootje waren gestapt, zijn vreemdgegaan met Tesla-oprichter Elon Musk. Dat schrijft E! News op basis van juridische stukken. Volgens die stukken zou de actrice tijd hebben doorgebracht met de ondernemer terwijl Depp het land uit was voor de opnames van een film. Het personeel van het appartementencomplex waar het stel woonde, zou het verhaal kunnen bevestigen.

HAAR VERSIE

De actrice, die van 2015 tot en met 2017 met de acteur getrouwd was, beschuldigde haar ex in 2016 voor het eerst van mishandeling. Volgens Heard gooide de acteur een telefoon naar haar gezicht en zou hij haar daarna meerdere malen met een vuist geslagen hebben. Amber maakte foto’s om bewijs te leveren van de mishandeling. Eind vorig jaar schreef de actrice ook over de vermeende mishandeling in The Washington Post. In het artikel, waarin ze Depp overigens niet bij naam noemt, zei ze ook dat Depp haar ernstig bedreigde.

Amber Heard is dan ook niet onder de indruk van de aanklacht van haar ex. Hoewel de acteur dus niet minder dan 50 miljoen dollar van haar eist, doet dat haar vooralsnog niets. “Ze zal niet het zwijgen worden opgelegd”, reageert haar advocaat Eric M. George in een statement tegenover Amerikaanse media. “Deze actie van meneer Depp bewijst dat hij niet in staat is om de waarheid te accepteren.” Volgens George koerst Johnny af op “zelfvernietiging” en is de zaak “ongegrond”.