Wie is Emmy Tayler? Britse actrice genoemd als dé spilfiguur in misbruiknetwerk van Epstein

08 september 2019

08u50

Bron: New York Post 4 Celebrities Er zijn alweer nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein. De Amerikaanse aanklagers doen er alles aan om in contact te komen met de Britse actrice Emmy Tayler (44), om haar aan de tand te voelen over haar vermeende banden met Epstein. Volgens verschillende beschuldigers behoorde Emmy tot de inner circle van de overleden zakenman, en was ze dus nauw betrokken bij het misbruikschandaal.

Hoewel het onderzoek eerst vooral naar Ghislaine Maxwell - de dochter van wijlen berucht mediatycoon Robert Maxwell die minderjarige meisjes onder druk zou hebben gezet om tegen betaling seksuele diensten te verlenen aan de miljardair -, werd gevoerd, is Emmy Tayler nu de tweede Britse vrouw die in verband wordt gebracht met Epstein. Volgens verschillende aanklagers is Tayler één van de spilfiguren binnen het misbruiknetwerk van Epstein, gezien ze jarenlang in dienst was van de miljardair en tot zijn meest intieme kring behoorde.

Volgens rechtbankdocumenten die eerder deze maand werden vrijgegeven werd Johanna Sjoberg, één van de vermeende slachtoffers, door Tayler ‘opgeleid’ hoe ze de miljardair moest masseren in zijn woning in Florida. “Op een bepaald moment ontmoette ik Emmy Taylor en zij nam me mee naar Jeffrey’s badkamer. Hij was daar ook. Zij en ik masseerden hem beiden.” Het vermeende slachtoffer beweert verder dat Emmy zelf haar kleren kwijtspeelde en op de massagetafel moest gaan liggen. “En toen liet Jeffrey me de handelingen zien die hij prettig vond. Toen deed ik mijn kleren uit. Ze droegen mij op om op die tafel te gaan liggen, zodat ik het ook kon voelen.”

Personal assistant

Tayler werd destijds aangenomen als rechterhand voor Ghislaine Maxwell. De Britse actrice is de dochter van een professor aan de Universiteit van Oxford en trok destijds naar Amerika om er haar droom om model of actrice te worden waar te kunnen maken. Zo liep ze Ghislaine Maxwell tegen het lijf: de vrouw liet haar logeren in een appartement in Florida en beloofde Tayler te helpen in ruil voor wat huishoudelijke klusjes.

Intussen woont Tayler weer in in Oxford in het Verenigd Koninkrijk en is ze aan de slag als voice-over. Hoewel ze zelf niet bereikbaar was voor commentaar, laat haar familie aan de New York Post weten dat Tayler totaal onschuldig is. “Ze is compleet radeloos door deze beschuldigingen. Emmy werkte voor Ghislaine als assistente, maar dat gebeurde al in 2001.” Het familielid laat nog weten dat Tayler de indruk wekt “dat ze totaal niets afwist van Epsteins seksslavinnen”.