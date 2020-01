Wie is de mysterieuze man van Lady Gaga? Redactie

10 januari 2020

10u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Ze hoefde met Nieuwjaar geen goede voornemens in de liefde te maken, die Lady Gaga (33). Want alles wijst erop dat de popzangeres haar hart toen al had verpand aan een nieuwe man. Dat werd duidelijk in Las Vegas, waar ze een concertreeks afwerkt. Na een show werd Lady Gaga met een - voorlopig nog onbekende - man gezien. Ze liepen hand in hand. En onderweg hielden ze even halt om elkaar teder te kussen. Volgens ooggetuigen moeten we er totaal niet aan twijfelen: “Lady Gaga heeft eindelijk nog eens geluk in de liefde.”

Al is het woord ‘geluk’ misschien enigszins voorbarig. Want wie de man in kwestie precies is, blijft voorlopig nog hoogst onduidelijk. Volgens insiders in Las Vegas zou hij Michael heten. Hij verbleef de voorbije dagen in ieder geval in het hotel waar Lady Gaga een suite heeft.

“En hij vergezelt haar naar elk optreden en rijdt met haar mee in haar privélimousine”, klinkt het. “Hij mocht ook mee naar een privéfeestje in restaurant NoMad. Daar stonden ze zowat de hele nacht in elkaar verstrengeld op de dansvloer. Ja, de liefde lijkt groot te zijn. En Lady Gaga geniet van zijn aandacht, dat zie je zo. Die man maakt haar gelukkig. Hopelijk blijft dit duren.”

Een kindje

Hopelijk wel, inderdaad. Dat zou voor Lady Gaga kunnen betekenen dat haar liefste wens in vervulling gaat. Want niet lang geleden liet de zangeres zich ontvallen dat ze in 2020 dolgraag mama wil worden. Zou deze nieuwe liefde degene zijn met wie ze die grote droom zal waarmaken?

In Lady Gaga’s omgeving klinkt het als volgt: “Het is nog te vroeg om het nu al over een zwangerschap te hebben. Maar toch: een kindje dit jaar... Het zou best weleens kunnen. Als ze echt overtuigd raakt van zijn liefde, is alles mogelijk bij Lady Gaga.”

Met een sisser

De wereldster werd de voorbije jaren meerdere keren teleurgesteld in de liefde. Met geluidstechnicus Dan Horton werd het niets, haar verloving met artiestenmanager Christian Carino liep op de klippen, haar geheime affaire met filmster Bradley Cooper mondde niet uit in een langdurige relatie. En haar verloving met acteur Taylor Kinney liep eveneens met een sisser af. Logisch dat Lady Gaga’s geloof in de liefde serieus wat blutsen heeft gekregen. Maar wie weet lukt het wél met deze man. Iedereen die haar een warm hart toedraagt, hoopt dat haar nu eindelijk eens duurzaam geluk is gegund.

Een hele hoop

“Als één iemand een mooie relatie verdient, is het Lady Gaga wel”, klinkt het. “Ze heeft genoeg amoureuze opdoffers moeten incasseren. Laat het nieuwe jaar haar maar eens goed verwennen met een hele hoop warme liefde. En heel misschien ook met het kindje waar ze zo naar verlangt.”