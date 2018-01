Wie is Andreja Pejic, het transgendermodel dat Bo Van Spilbeeck inspireerde? sam

31 januari 2018

18u52

Bron: Style, ANP, Daily Mail 1 Celebrities Andreja Pejic is 26 jaar, bloedmooi en een wereldberoemd model. En geboren als man. Pejic is een van de mensen die VTM Nieuws-journaliste Bo Van Spilbeeck de moed gaf niet langer door het leven te gaan als man, maar als vrouw.

Het Australische model werd geboren als Andrej in ex-Joegoslavië, het huidige Bosnië-Herzegovina. Na de oorlog verhuisde hij mee naar het Australische Melbourne, waar hij net voor zijn 17de verjaardag werd gespot door een modellenscout. Andrej deed zich opmerken door zijn androgyne look en showde zowel mannen- als vrouwenmode. Hij stond sinds zijn ontdekking in 2011 onder andere model voor Marc Jacobs, Jean-Paul Gaultier en John Galliano en werd in de lage landen vooral bekend met een campagne voor beha’s van Hema.

Een foto die is geplaatst door Andreja Pejic (@andrejapejic) op 04 jan 2018 om 14:44 CET

Lof en kritiek

Pejic sierde onder meer de covers van Vogue, Elle en Marie Claire en belandde in 2011 op de 18de plaats in de top 50 van topmodellen op de site models.com. Mannenblad FHM zette hem ook op de 98ste plaats in de top 100 van meest sexy vrouwen ter wereld, een beslissing waar heel wat kritiek op kwam vanwege de vijandelijke toon ten opzichte van transgenders. Het blad verwees naar Pejic ook als een 'ding' en schreef als commentaar onder meer 'geef de kotsemmer aan'. Later volgden wel excuses. In 2013 schitterde Pejic ook in David Bowies clip van 'The Stars (Are Out Tonight)', naast andere androgyne sterren zoals Iselin Steiro, Saskia de Brauw, Tilda Swinton en David Bowie zelf.

Al op haar 13de wist Pejic dat ze ooit van geslacht zou veranderen. “Ik wist al heel vroeg dat ik in het verkeerde lichaam zat en dat ik ooit een operatie zou ondergaan", zei ze aan Style.com na haar transitie, die plaatsvond in de zomer van 2014. "Tot het zover was gebruikte ik mijn androgyniteit als handelsmerk.”

Trots zijn op wie je bent

"Aan alle transgenderjeugd wil ik zeggen dat je trots moet zijn op wie je bent", vertelde Pejic aan homorechtenorganisatie GLAAD. Na de transitie loofde ze haar fans op Facebook. "Ik wil jullie allemaal bedanken voor de liefde en steun de afgelopen jaren. Jullie hebben me geholpen en ik heb veel geleerd. De reactie op mijn aankondiging was overweldigend en herinnert me eraan waarom ik dit publiekelijk bekendmaak."

In een interview met Style vertelde Pejic dat haar modellenbureau in New York positief reageerde op de definitieve geslachtsverandering. Ze was namelijk voordien al bij veel bureaus actief op zowel de mannen- als vrouwenafdeling, maar nog niet in de Verenigde Staten. "Ik had pas een ontmoeting met het vrouwenteam en ze waren verheugd dat ik de mannenafdeling inruilde voor de vrouwenafdeling. Dat is fantastisch. Volgens mij heeft niemand dit ooit gedaan."

My very first time at a nudist beach Een foto die is geplaatst door null (@andrejapejic) op 08 jan 2018 om 14:24 CET

Vrouwelijk debuut

In februari 2015 maakte Pejic haar rodeloperdebuut als vrouw tijdens een show van Giles Deacon in Londen. Ze deelde op Instagram verschillende foto’s van zichzelf op de modeshow, waaronder ook een backstageselfie met collega Kendall Jenner. "Het voelt geweldig om mijn vrouwelijke debuut te maken tijdens de show van één van mijn favoriete Britse ontwerpers", aldus een enthousiaste Pejic.

In mei 2015 stond ze als eerste openlijk transgendermodel in Vogue, en werd ze ook de eerste transgendervrouw die een cosmeticacontract tekende. In 2016 werd ze verkozen tot 'Beste Internationaal Vrouwelijk Model' door het Portugese GQ, een blad waar ze in 2017 ook als eerste transgendermodel de cover van sierde.