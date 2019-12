Wie filmpje van feestende Beyoncé wil maken, krijgt met kwade Jay-Z te maken SDE

17 december 2019

13u57 0 Celebrities Een foto of filmpje van een feestende Beyoncé (38) maken? Geen goed idee, zeker niet wanneer echtgenoot Jay-Z (50) in de buurt is. Dat bewijzen beelden die sinds zaterdag op het internet circuleren.

Zaterdagavond trokken Beyoncé en Jay-Z samen naar het verjaardagsfeestje van hun goede vriend Sean ‘Diddy’ Combs. De twee zagen eruit als om door een ringetje te halen en genoten zichtbaar van het feestje, waar ze omringd werden door collega’s en vrienden. Beyoncé waagde zich zelfs aan enkele pasjes op de dansvloer, samen met Destiny’s Child-collega Kelly Rowland en zangeres Saweetie. Leuk materiaal, moet een genodigde gedacht hebben, en dus probeerde hij de feestende Beyoncé op video vast te leggen. Dat was alleen buiten haar echtgenoot Jay-Z gerekend. Op beelden die door een andere feestganger gemaakt zijn en die sindsdien op het internet circuleren, is te zien hoe de rapper met een geërgerd gezicht de telefoon uit de handen van de schuldige rukt en kwaad het hoofd schudt - alsof hij de schuldige een standje geeft. En Beyoncé zelf, die blijft intussen vrolijk verder dansen.

Het bleef evenwel bij dit ene incident. Zelfs een ontmoeting met Kanye West - met wie hij toch al jaren in de clinch ligt - kon de brede glimlach niet van het gezicht van Jay-Z krijgen. “Er was helemaal geen drama tussen hen", wist een bron aan E! News te vertellen. “De nacht was gevuld met liefde voor Diddy en dat was heel duidelijk. Wat in het verleden gebeurd is, bleef daar ook. Jay-Z en Kanye poseerden voor foto’s en omhelsden elkaar. Ze waren blij om elkaar te zien en erg vriendelijk. De kamer was trouwens gevuld met oude vrienden en legendes die elkaar niet vaak meer zien of spreken. Iedereen leek dus oprecht blij dat ze voor de gelegenheid nog eens samen werden gebracht.”