Wie Bill Murray een rol wil aanbieden, moet via zijn geheime antwoordapparaat: “Maar ik heb niet veel discipline”

11 juni 2019

11 juni 2019

Celebrities Acteur Bill Murray (68) houdt graag de touwtjes in handen. Daarom heeft hij geen manager of publicist, maar regelt hij alles zelf. Wie hem een rol wil aanbieden, moet contact met hem opnemen via een geheim antwoordapparaat - het nummer wordt mondeling verspreid - en Murray antwoordt alleen wanneer het hem echt interesseert.

“Ik had een huistelefoon en die bleef maar rinkelen”, vertelt Bill Murray daarover tijdens een interview met IndieWire. “Uiteindelijk nam ik de telefoon op en zei ik: ‘Wie belt me in hemelsnaam en laat mijn telefoon zo overgaan?’ De impresario zei: ‘Oh, sorry, ik bel je hier en hier voor.’ En ik antwoordde: ‘Kijk, je kan dit niet doen. Dit is mijn huis. Als ik de telefoon niet opneem, laat hem dan ook niet rinkelen want daardoor vind ik je niet meer leuk.’ Hun taak is om Bill Murray aan de telefoon te krijgen. Ze hebben niets anders te doen." En dus nam hij een belangrijke stap: “Ik trok de telefoon uit en nam een antwoordapparaat.”

Wie Murray nu een filmrol wil aanbieden, moet allereerst aan het geheime nummer raken - dat enkel mondeling verspreid wordt - en daarna een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Als de acteur geïnteresseerd is, belt hij terug. “De mensen die me kennen, die kunnen me bereiken. De mensen die me niet kennen, hebben iets meer problemen.” Al zorgt het feit dat Murray alles zelf regelt, soms ook wel voor problemen. “Ik heb niet erg veel discipline”, bekent de acteur. “Het is niet dat ik elke dat om 11 uur ‘s morgens mijn berichten nakijk. Soms doe ik het dagelijks, soms wekelijks. Het spijt me, maar ik heb het druk met leven.”