Wie altijd al een Golden Globe wilde kan nu toeslaan: deel van nalatenschap Robin Williams gaat onder de hamer MVO

01 oktober 2018

13u26 0 Celebrities Donderdag gaat bij Sotheby's in New York een deel van de nalatenschap van de in 2014 op 63-jarige leeftijd overleden Hollywoodacteur Robin Williams onder de veilinghamer.

Verzamelaars en fans krijgen een ruime keuze van kunst, meubels, uurwerken, speeltuig en sportattributen aangeboden. Dat komt omdat Williams, Oscarwinnaar in 1997 voor zijn bijrol in 'Good Will Hunting', zelf een verwoed verzamelaar was.

Williams was driemaal gehuwd, achtereenvolgens met Valerie Velardi (1978-1988), Marsha Garces (1989-2010) en Susan Schneider (2011 tot zijn plotse dood). Hij was vader van drie kinderen: een zoon met Velardi en een dochter en een zoon met Garces.

Volgens zijn ex Marsha gaf hij op de vraag wat het lievelingsstuk van zijn verzameling was elke dag een ander antwoord. Het aanbod donderdag is volledig afkomstig uit de collectie die Robin en Marsha verzamelden. De opbrengst van de veiling is bestemd voor het goede doel.

"Wat wij aanbieden, is maar een deel van wat de familie bezit", zegt Nina del Rio van Sotheby's."Het is als een venster op hun leven, het opgroeien van hun kinderen".

Voor de voorbezichtiging heeft het veilinghuis de meer dan 300 loten op de vijfde en zesde verdieping van zijn hoofdkwartier in de Upper East Side gestockeerd.

Bijzondere interesse zal er allicht zijn voor de vele prijzen die de komische acteur won. Behalve de Oscar voor zijn rol in de film van Gus Van Sant -niet te koop-, veroverde Williams een veertigtal andere onderscheidingen, waaronder Golden Globes voor de tv-reeks 'Mork & Mindy', voor zijn rol als Adrian Kronauer in 'Good Morning Vietnam', als zwerver Parry in 'The Fisher King', de stem van de geest in de animatiefilm 'Aladdin' en zijn travestierol in 'Mrs. Doubtfire'. Emmy Awards kwamen op zijn schoorsteen terecht als bekroningen voor zijn prestaties in 'voor Carol, Carl, Whoopi and Robin' en 'ABC Presents: A Royal Gala'. Voorts won hij Saturn Awards voor 'Aladdin' en 'One Hour Photo' en een MTV Award als "beste vrouwelijke lichaam" in 'Mrs Doubtfire', een film waarin Williams een kinderoppas speelt.

Op een aquarel dat Gus Van Sant gebruikte op de set van 'Good Will Hunting', geschatte waarde: 1.500 dollar, kan wel geboden worden, net als op een degen die Williams gebruikte in de Peter-Panfilm 'Hook' (500 dollar) en een uurwerk dat de acteur droeg in 'Dead Poets Society' (2.000 dollar).

Wie donderdag met een dikkere portemonnee opdaagt, kan zich op de -dure- kunstwerken van Williams storten. Onder dat kunstaanbod: sculpturen van Deborah Butterfield die hij speciaal voor zijn kinderen liet maken, een paard gemaakt uit takken en genoemd naar zijn zoon Cody (geschatte waarde: 280.000 dollar) en een sculptuur van de bekende Franse kunstenares Niki de Saint-Phalle (tot 450.000 dollar). Voorts biedt de veiling twee schilderijen aan gemaakt door Martin Mull, een medespeler van Williams in de reeks 'Roseanne' die het ook als kunstenaar probeert.

Williams, die aan Lewy-body-dementie leed, benam zich op 11 augustus 2014, gekweld door ziektes en depressies, van het leven.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.