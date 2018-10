Whoopi Goldberg: "Vrouwen, als je seks had om je carrière vooruit te helpen, geef dat dan toe" MVO

16 oktober 2018

06u24

Vrouwen die het bed hebben gedeeld met Hollywoodbazen om filmrollen en awards te krijgen, moeten daar voor uitkomen. Dat verklaarde Whoopi Goldberg (62) dit weekend tijdens een speech over de #MeToo-beweging.

De actrice en presentatrice zou hebben gezegd: "Van een aantal dingen die m'n moeder me heeft geleerd, heb ik altijd geweten dat ze waar waren. Zoals: als een man je voor een vergadering uitnodigt op zijn hotelkamer, dan ga je er niet naartoe. Je gaat niet. En als je dat wel doet, geef het dan toe. Zeg: 'Dat klopt, ik ben daar naartoe gegaan en heb seks gehad met die lelijkerd zodat ik een Oscar of een Tony kon winnen'."

De 62-jarige haalde ook uit naar mannen die het gemunt hebben op de slachtoffers van seksueel geweld die naar voren zijn gekomen tijdens de #MeToo-discussie. "Blijkbaar zijn witte Amerikaanse mannen boos. Want ze staan bovenaan de voedselketen, ze kunnen alles krijgen wat ze willen maar dat is niet genoeg, en dus gaan ze achter vrouwen aan. Maar die zijn niet gek. Je kunt deze geest niet meer terug stoppen in de fles. Vrouwen accepteren die bullsh*t niet meer."