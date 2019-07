Whoopi Goldberg over gezondheidsproblemen: “Ik mag blij zijn dat ik nog leef” SD

Vorige herfst werd Whoopi Goldberg (63) ziek. Ze dacht dat het om een simpele verkoudheid ging, maar uiteindelijk bracht ze bijna een maand in het ziekenhuis door, en vertelden dokters haar dat ze 30 procent kans had om te overlijden.

Enkele maanden later, in februari, werd namelijk een longontsteking in beide longen vastgesteld bij Whoopi Goldberg. De actrice had ook een bloedvergiftiging, wat kon leiden tot weefselbeschadiging en orgaanfalen. “De dokter zei: ‘Luister, je gaat morgen nergens heen, en de komende week ook niet. Je bent heel erg ziek.’”

Hoewel ze ondertussen terug aan het werk is, zegt Goldberg dat ze nog steeds herstellende is. “Het gaat nog even duren voor ik terug 100 procent genezen ben”, klinkt het. “Ik heb echt diep gezeten, maar ik kom er wel.” Om te genezen, heeft de actrice en presentatrice haar - normaal gezien erg drukke - schema aangepast. “Ik heb heel wat dingen geschrapt die ik normaal gezien zou doen en probeer te rusten", vertelt ze. “Er zit niets anders op. ‘s Morgens neem ik de show op (‘The View’, red.), daarna doe ik de rest van mijn werk, en rond 15 uur moet ik even gaan zitten. Ik moet stoppen. Het duurt even, maar ik kom er wel.”

Goldberg hoopt dat haar verhaal anderen kan helpen. “Ik heb een longontsteking nooit als iets ernstig beschouwd. Ik dacht ook niet dat ik zo ziek was. Ik hoop dat mijn verhaal kan dienen als een waarschuwing. Je moet de tijd nemen om voor jezelf te zorgen. Ik mag blij zijn dat ik nog leef. Ik ben blij dat ik nog leef. En ik ben dankbaar dat ik nog leef”, besluit ze.