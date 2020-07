Wetsdokter bevestigt: “Naya Rivera is verdronken, waarschijnlijk door uitputting”, makers van ‘Glee’ richten studiefonds op voor zoontje MVO

15 juli 2020

06u53

Bron: ANP 2 Celebrities Een patholoog in Los Angeles heeft officieel vastgesteld dat Glee-actrice Naya Rivera wel degelijk om het leven is gekomen door verdrinking. Haar dood was volgens het rapport een ongeluk. Ze werd maandag dood gevonden bij het meer waar ze vorige week verdween tijdens een boottochtje met haar zoon. Ze zou Een patholoog in Los Angeles heeft officieel vastgesteld dat Glee-actrice Naya Rivera wel degelijk om het leven is gekomen door verdrinking. Haar dood was volgens het rapport een ongeluk. Ze werd maandag dood gevonden bij het meer waar ze vorige week verdween tijdens een boottochtje met haar zoon. Ze zou haar laatste krachten gebruikt hebben om hem te redden



“We hebben vastgesteld dat het om het lichaam van Naya Rivera ging. Haar identiteit is bevestigd door een gebitsvergelijking. Op het lichaam is een volledige autopsie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ze is verdronken. De conditie van het lichaam is consistent met de tijd dat ze onder water heeft gelegen. Er zijn geen traumatische verwondingen of ziektes geïdentificeerd bij de autopsie,” zo is te lezen in het persbericht van de patholoog. “Het is makkelijk om vermoeid te raken tijdens het zwemmen in het meer. Stromingen en sterke wind kunnen zwemmers verrassen.”

De 33-jarige Rivera werd sinds woensdagmiddag vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de 4-jarige Josey sprong zijn moeder in het water en kwam ze niet meer terug.

Familie bedankt voor steun

De familie van Naya heeft via een officieel statement laten weten ‘enorm dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen die de familie heeft ontvangen’.

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er met ons meeleven en gebeden hebben voor Naya, haar zoon Josey en onze familie. Hoewel we intens verdrietig zijn om het verlies van Naya, voelen we ons gezegend om haar nalatenschap te kunnen eren. Naya was ontzettend getalenteerd, maar was vooral een geweldig mens en een fantastische moeder, dochter en zus. Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die met man en macht gezocht hebben naar haar lichaam,” aldus de familie.

“De hemel heeft er een prachtige engel bij. Als familie vragen we hierbij vriendelijk om onze privacy te respecteren gedurende deze zware tijd.”

Fondsen voor zoontje

De makers van de serie ‘Glee’’, waarin Rivera jarenlang speelde, hebben de handen ineen geslagen om een studiefonds op te richten voor Naya’s 4-jarige zoontje Josey. Makers Ryan Murphy, Brad Falchuk en Ian Brennan willen via deze geste hun voormalig collega eren. “We zijn momenteel met z’n drieën bezig om te kijken hoe we Naya’s prachtige zoon kunnen helpen op weg naar zijn toekomst. Wij herinneren ons Naya als een warm en lief persoon, die altijd voor iedereen zorgde.”

In eerste instantie had Naya geen vaste rol in ‘Glee’, maar daar kwam verandering in toen de makers haar aan het werk zagen. “Ze had eerst een paar zinnetjes, maar na twee afleveringen zagen we dat ze speciaal was. En daarom werd haar personage Santana Lopez veel belangrijker. Het was een feest om met haar te mogen werken.”

