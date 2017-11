Werknemers Victoria's Secret beschuldigen Chinezen van spionage MVO

10u18 0 Photo News De Victoria's Secret modellen die zullen meelopen in de show poseren voor een groepsfoto. Celebrities De Victoria's Secret show in Shangai wordt een steeds groter fiasco. De lingeriegigant zet momenteel alles op alles om de laatste voorbereidingen voor de show weer in gang te zetten, na enkele grote tegenvallers. Katy Perry en model Gigi Hadid moesten bijvoorbeeld thuisblijven omdat de Chinese overheid hen de toegang tot het land weigerde. Nu vermoeden werknemers zelfs dat China de show bespioneert.

Volgens hen zou de Chinese overheid emails in verband met de show onderscheppen en lezen. Medewerkers uit de media-industrie, die vanuit de VS angstvallig proberen te achterhalen waarom er zoveel chaos is ontstaan rond de modeshow, krijgen van collega's in China te horen dat er "niet vrijuit gesproken kan worden over die problemen, gezien hun mail- en telefoonverkeer in de gaten wordt gehouden".

Strenge controles zijn niet abnormaal voor de China. De reden dat Katy Perry en Gigi Hadid geen visum kregen was immers ook omdat er dingen "waren vastgesteld" op hun sociale media accounts, die niet door de beugel konden volgens de overheid.