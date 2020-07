Werknemers keren zich tegen Sarah Jessica Parker: “Ze is de bazin uit de hel!” TDS

07 juli 2020

13u00

Bron: Page Six 0 Celebrities ‘Sex and the City’-ster Sarah Jessica Parker (55) heeft met haar personage de harten van miljoenen kijkers veroverd. Maar de realiteit kan blijkbaar niet verder afstaan van de Carrie Bradshaw-lifestyle die we jarenlang in de hitserie te zien kregen. Verschillende werknemers van de actrice slepen haar namelijk voor de rechter, en bestempelen haar hun aanklacht als de ‘bazin uit de hel’.

Als het van haar werknemers afhangt, past Sarah Jessica Parker zonder twijfel in het rijtje van veeleisende beroemdheden. Uit juridische documenten blijkt namelijk dat Heather Holt - een gewezen ex-manager bij SJP, het schoenenmerk van Sarah Jessica Parker - beweert dat de actrice haar “onvoldoende vergoedde’ voor overuren, terwijl zij één van de schoenenwinkels van de ster in New York leidde. Volgens de medewerkers weigerden Parker én haar zakenpartner, George Malkemus, al haar overuren, die ze maakte tussen 31 december 2018 en 1 maart 2020, uit te betalen.

Holt eist echter niet alleen haar achterstallige lonen op. Ze eist ook rente, ‘schadevergoedingen’ en zelfs ‘wettelijke boetes’. Die som komt uit op een immens, maar geheimgehouden bedrag. Volgens de arbeidswetten van New York moeten werknemers betaald worden voor ieder uur dat ze prestaties hebben geleverd - de zogenaamde Wage Theft Prevent Act. De advocaat van Heather laat het er niet bij en stelt dat “ook beroemdheden zoals mevrouw Parker aansprakelijk voor de wet.”

Uitgelekte mails

Ook andere werknemers bevestigen dat de actrice, die twee schoenenwinkels runt in de Big Apple, een ‘ware tiran’ is op de werkvloer. En het is niet de eerste keer dat SJP wordt achtervolgd door dergelijke ‘horrorverhalen’. Zo lekten eerder al e-mails uit die ‘Sex and the City’-actrice aan haar werkkracht Michelle Collins zou hebben verstuurd: in één bericht eist ze om een ​​potje vaseline van 50g met een lepel bij te vullen, om vervolgens dat bestek eerst met de hand af te wassen, met een papieren handdoek te drogen, om het vervolgens in de vaatwasser te plaatsen. Het was ten strengste verboden een nieuw potje te kopen, het moest en zou worden bijgevuld.

Hoe de rechtszaak zal eindigen, is nog maar de vraag. Het is onduidelijk of Sarah Jessica Parker de klachten erkent. Ze laat voorlopig ook niet in haar kaarten kijken: “We hebben over deze zaak gehoord en onderzoeken de claims”, laat ze kort weten via haar juridische team.

