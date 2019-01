Werkloze acteur Rami Malek bezorgde pizza’s met zijn cv erin SD

28 januari 2019

16u09 0 Celebrities Rami Malek vertelde op de SAG Awards dat hij vroeger - toen hij nog een werkloze acteur was - als pizzabezorger werkte. Zijn klanten kregen echter heel wat meer dan de pepperoni’s waar ze om gevraagd hadden, want Malek stopte zijn cv in de dozen die hij afleverde, in de hoop op werk.

De 37-jarige Rami Malek mag dan nu een succesvol acteur zijn, met recente overwinningen op de Golden Globes en SAG Awards, maar jaren geleden ging het minder goed met hem. Na zijn overwinning op de SAG Awards op zondag, vertelde hij aan reporters dat hij helemaal in het begin van zijn carrière als pizzabezorger werkte om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. In de dozen stak hij zijn cv en een foto, in de hoop dat iemand hem zou opmerken en werk zou aanbieden. En kijk, op een dag was het zover! “Ik kreeg telefoon van de casting director van ‘Gilmore Girls’. Ze vroeg: ‘Kan ik met Rami Malek’s woordvoerder spreken?’ ‘Daar spreek je mee’, zei ik.” De casting director bood hem een rol met drie lijnen tekst aan, die Malek maar al te graag aannam. “Na jaren pizza’s bezorgen en mijn foto in pizzadozen duwen, belde iemand me eindelijk met een rol. Ik ging naar haar kantoor, en later die avond had ik de rol.” De klus in ‘Gilmore Girls’ bracht de bal in ieder geval aan het rollen voor Malek, die daarna onder andere meespeelde in ‘Night at the Museum' en ‘Mr. Robot’.