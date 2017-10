Werken Philip en Aisha aan een verzoening? TK

10u36

Bron: TV Familie 0 SBS Aisha en Philip Cracco Celebrities Aisha Van Zele (33) en Philip Cracco (54) leken in The Sky Is The Limit een heel standvastig koppel. Na het laatste seizoen gingen de twee echter uit elkaar. Er kwam even een verzoening, maar daarna leek de breuk definitief. Tot nu, want volgens TV Familie zijn er heel wat redenen om aan te nemen dat de twee aan een verzoening werken.

"Ik zie het nu echt niet meer goedkomen tussen ons", vertelde Cracco na de laatste breuk tussen de twee. Aisha wil immers graag kinderen, en Philip kan daar de komende drie jaar niet bij helpen door zijn kankerbehandeling. "En tegen dan ben ik 58, te oud om nog aan kinderen te beginnen. Aisha vindt wel iemand anders", klonk het toen.

Maar de liefde kruipt waar hij niet gaan kan, zo blijkt. Op sociale media postte hij een foto van een romantisch geschenk dat hij ontvangen had. Een knuffelbeer met hartjes en een liefdesbrief, bestemd voor 'mijn fantastische vent'. Kan natuurlijk van iedereen komen, maar het bericht kreeg wel meteen een hartje mee van Aisha. En wie goed kijkt, ziet dat hij opnieuw een foto van hen twee als profielbeeld heeft gezet.

Het lijkt er dus sterk op dat er weer toenadering is tussen de twee, iets dat Cracco ook bevestigd. "Oké, er is een toenadering, ja", geeft hij toe in TV Familie. "Maar verder geef ik daar nu geen commentaar op." Aisha houdt het geheimzinnig. "Daar ga ik verder niet op in", is haar reactie.

Lees het hele verhaal vandaag in TV Familie.