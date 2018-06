Wereldvluchtelingendag: deze 10 sterren moesten ooit hun thuisland ontvluchten MVO

20 juni 2018

13u39 19 Celebrities Vandaag is het wereldvluchtelingendag. Hoewel de vluchtelingencrisis internationaal in de spotlights blijft staan, hebben de meeste mensen er geen idee van hoeveel celebs in de spotlights hun carrière begonnen als vluchteling. Dit zijn de opvallendste op een rij.

1. Mila Kunis

Kunis (34) kwam in 1991 naar Amerika vanuit Oekraïne, waar ze een religieuze vluchteling was. "Na de Holocaust mocht je in Rusland niet meer gelovig zijn", legde de actrice uit over haar afkomst. "Maar mijn familie was Joods, vanbinnen wisten we altijd wie we waren. Zo ben ik opgevoed." Om die reden trokken ze naar een land met godsdienstvrijheid, zodat Mila nu in alle rust haar zoon en dochter een Joodse opvoeding kan geven, samen met haar echtgenoot Ashton Kutcher.

2. Rita Ora

Toen ze een jaar oud was ontsnapte Rita Ora samen met haar familie aan etnische-vervolging in Kosovo. Rita had Albanese ouders in Joegoslavië (het Kosovo van vandaag). Tijdens de ontbinding van Joegoslavië riskeerden Albanese families vervolging, vandaar dat Rita en haar familie besloten te vertrekken. Ze kwam naar het Verenigd Koninkrijk, en werd daar later bekend als één van de beste zangeressen van haar generatie.

3. Regina Spektor

De getalenteerde zangeres en pianiste werd in 1980 geboren in de Sovjet Unie. Haar familie vluchtte van Moskou naar de Verenigde Staten toen ze negen jaar oud was. Ook haar ouders waren muzikaal aangelegd en trainden haar in klassieke muziek. In de States werd ze beroemd als popzangeres met hits als 'Samson' en 'Us'.

4. Gloria Estefan

Gloria (60) werd geboren in Havana, Cuba, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Haar familie vluchtte naar Florida na de Cubaanse Revolutie, waarna haar vader bij het Amerikaanse leger ging en deelnam aan de Bay of Pigs-invasie. In 1974 kreeg ze het burgerschap van de Verenigde Staten en ging ze bij de band Miami Sound Machine. Ze heeft ondertussen zeven Emmy's.

5. Supermodel Iman

De vrouw van de inmiddels overleden zanger David Bowie, kwam naar Amerika als vluchteling. Haar ouders vochten mee voor de Somalische onafhankelijkheid. Iman (62) ging een tijdje naar school in Egypte, maar toen de Somalische soldaten daar een coup pleegden, moest ze definitief vluchten. Haar gezin trok eerst naar Kenia, om daarna ook naar andere plaatsen in de wereld door te stromen. Iman werd het eerste zwarte supermodel ter wereld.

6. Freddie Mercury

De man die ondertussen bekendstaat als 'de beste zanger aller tijden' werd geboren in 1946 als Farrokh Bulsara, op Zanzibar, een eiland in Afrika. Zijn ouders waren van Indische afkomst, en vluchtten toen er een revolutie uitbrak op Zanzibar. Ze bouwden een leven voor zichzelf in Londen, en de rest is geschiedenis.

7. Mika

De 'Grace Kelly'-zanger werd geboren in Libanon, ten midden van een oorlog. Zijn familie zocht opvang in Parijs - vandaar zijn vloeiende Frans - om vervolgens te settelen in Londen. Mika (34) is erg betrokken bij goede doelen die vluchtelingen verder helpen, en sprak de Verenigde Naties al toe over de vluchtelingenproblematiek.

8. Jackie Chan

Chan werd in 1949 achtergelaten door zijn ouders toen ze China ontvluchtten na de machtsgreep van de communisten. Uiteindelijk vonden ze elkaar terug en reisden ze naar Australië toen Chan zes jaar was. Zijn ouders trokken door naar de VS, terwijl Chan zelf nog enkele jaren studeerde aan de dramaschool van Hong Kong. "Ik hou enorm van mijn vader", zegt de acteur daar zelf over. "Hij verliet Hong Kong omdat onze familie zo arm was dat hij een beter leven voor ons wilde."

9. Gene Simmons

De KISS-frontman is de zoon van een Holocaust-overlever. "Ik probeerde er met mijn moeder over te praten, maar ze kon het gewoon niet. Ze zag haar hele familie ten onder gaan, ze heeft haar eigen moeder de gaskamers in zien lopen..." Zijn moeder zette hem in 1949 in Haifa, Israël, op de wereld. Toen hij acht jaar oud was ontvluchtten ze het land richting New York.

10. Andy Garcia

Garcia en zijn familie ontvluchtten Cuba in 1961, tijdens de Pigs Bay-Invasie. "Ik verliet Cuba toen ik vijf en een half was, en ik herinner me alles... de levensomstandigheden waren daar vreselijk voor ons. De overheid nam ons land af. Geld uit de bank werd ook afgenomen. De staat voerde een wet door die ouders het recht op hun eigen kínderen deed verliezen!" Garcia bouwde een carrière als acteur uit in de Verenigde Staten.