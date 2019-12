Wereldster op audiëntie bij de paus: Robert Redford gaat zienderogen achteruit Redactie

24 december 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Ooit was hij een sekssymbool en de droom van vele vrouwen, nu ziet Robert Redford (83) er bijzonder belabberd uit. Dat bleek toen hij vlak vóór kerst naar Rome reisde om er in audiëntie te worden ontvangen door de paus.

De twee hadden een kort gesprek, waarna de filmster door het hoofd van de katholieke kerk werd gezegend. Vreemd, want Redford heeft zichzelf altijd een agnost genoemd, en later zelfs ronduit een atheïst en al helemaal een tegenstander van georganiseerde religie.

Volgens vrienden voelt Redford dat hij niet zolang meer te gaan heeft en is hij de jongste tijd een stuk spiritueler geworden. “Zijn gezondheid gaat zienderogen achteruit en Robert maakt zichzelf niets wijs”, zegt een van hen. “Als kind leed hij aan polio. Dat was nog vóór het poliovaccin was ontwikkeld. Maandenlang lag hij half verlamd op bed en was hij heel erg ziek. Hij is wel hersteld, maar volgens de specialisten kunnen mensen die in hun kindertijd aan polio hebben geleden, op veel oudere leeftijd een terugval kennen. Dat noemt men het post-poliosyndroom. Het zou dat zijn wat zich nu bij Robert manifesteert: ademhalingsproblemen, moeilijkheden om te slikken, spier- en gewrichtspijnen en algehele vermoeidheid. Waarover hij met de paus heeft gepraat, weet ik ook niet, maar ik vermoed dat hij, met het einde in zicht, toch maar liever op veilig speelt.”