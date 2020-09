Wereldberoemd plastic kroontje van The Notorious B.I.G. gaat onder de hamer voor dik half miljoen JVE

16 september 2020

06u21

Bron: ANP 0 Celebrities Het plastic kroontje dat The Notorious B.I.G. (24) droeg tijdens zijn laatste fotoshoot is onder de hamer gegaan voor ruim een half miljoen euro. Christopher Wallace, zo heet de rapper echt, betaalde er oorspronkelijk slechts een luttele vijf euro voor.

Het kroontje werd geveild via het bekende veilinghuis Sotheby’s. Volgens fotograaf Barron Claiborne, die de laatste portretten van ‘Biggie' met het kroontje maakte, heeft het een enorme culturele en emotionele waarde. "Dit kroontje is een uniek item. Ik kocht het in een zaakje op Broadway en gebruikte het voor fotoshoots. Dankzij de shoot met Biggie in 1997 is het een legendarisch iets geworden," aldus Claiborne.

Rapper Diddy (50) was destijds de platenbaas én een goede vriend van The B.I.G.. Hij vond Claibornes's idee, om de rapper met een kroontje op te fotograferen helemaal niets. Volgens hem zou The B.I.G. dan overkomen als The Burger King, omdat hij vrij fors van omvang was. Maar de rapper had daar lak aan en deed het toch. De rest is geschiedenis, die foto is legendarisch geworden.

