Wendy Van Wanten ontpopt zich tot bloemiste in Lier Bertje Warson

Celebrities Lierenaars hebben zaterdagnamiddag Wendy Van Wanten bijzonder warm onthaald in de Pallieterstad, die gaststad was voor het 'Eerste Weekend van de Klant'. In de sfeervolle bloemenwinkel Fleurdeco ging Wendy Van Wanten aan de slag met het maken van leuke boeketjes bloemen.

En meteen liep de winkel vol. "Dit is geen bloemenwinkel maar een bloemenbar, er is champagne, live optreden van zangeres Sandra Op de Beeck en ik mag boeketjes maken, je moet er maar op komen. Eén van mijn dromen is trouwens bloemschikken en vandaag mag ik dit voor de allereerste keer doen en nog wel in Lier. Ik hou enorm veel van bloemen maar het vraagt veel werk, tijd en liefde. Als ik later wat meer vrije tijd heb, ga ik mij wijden aan de bloemsierkunst. Frans zorgt voor het eten en ik voor de sfeer", lacht Wendy die haar best doet om het mooiste boeket te maken.



"'t Is een hele uitdaging want ik mag mijn boeket zelfs verkopen. Bloemen passen bij mij want mijn echte naam is Iris. Ik hou het meeste van lila en witte bloemen, rood vind ik te fel", vertelt Wendy van Wanten die haar eerst boeket verkoopt aan Lierenaar Tony Van Dijck. "Dit komt in mijn etalage van mijn hoedenwinkel te staan zegt hij fier. En van zaakvoerder Jan D 'hauwer mag Wendy vaker langs komen.

