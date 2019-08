Welkom in 'Sheeranville': het minidorp van 4 miljoen euro SDE

12 augustus 2019

00u00 0 Celebrities Een 'Castle on the hill' is het niet, maar het landgoed van Ed Sheeran (28) moet zeker niet onderdoen voor het kasteel uit zijn hit. De Britse zanger begon in 2012 aan de uitbouw van zijn 'Sheeranville' in het Oost-Engelse dorpje Framlingham en vorige week kreeg hij nog de toestemming voor de aanbouw van een 'feestruimte'. Prijskaartje van het domein met vijf huizen, een zwembad, boomhut en eigen pub: bijna 4 miljoen euro.

'Man cave' en biljartkamer

In juni 2012 kocht Ed Sheeran deze hoeve en de tuin errond voor liefst 987.000 euro. In het huis bevinden zich een 'man cave' en een biljartkamer.

Plonsje na de work-out

Naast de centrale woning ligt een kleiner gebouw, waar de zanger een fitnessruimte en binnenzwembad liet bouwen.

Hoeve uit 16de eeuw

Deze gerenoveerde hoeve uit de 16de eeuw kostte de muzikant 496.000 euro toen hij ze in juni 2012 aankocht.

Vier slaapkamers

Wanneer Sheeran een feestje geeft, hoeven zijn gasten 's nachts niet meer naar huis. In dit optrekje, gekocht voor 1.020.000 euro, kunnen de feestbeesten hun roes uitslapen in één van de vier slaapkamers.

Bungalow

In 2017 kocht de muzikant deze bungalow, die aan de andere kant van zijn oprijlaan ligt, voor 578.000 euro.

Zijn eigen pub

In het midden van zijn landgoed ligt 'The Lancaster Lock', de pub van Sheeran. Daarnaast zou er nu nog een 'feestruimte' toegevoegd worden met een pizzaoven, twee barbecues en een bar.

Klagende buurvrouw? Dan koop je gewoon haar huis

Sheerans recentste aankoop, goed voor 964.000 euro, behoorde ervoor toe aan ene Sharon Jenk, die bij de gemeente geklaagd had over Sheerans plannen om een boomhut en een grote kapel op zijn landgoed te bouwen - vlakbij haar huis. De muzikant vond het blijkbaar gemakkelijker om haar huis te kopen dan met haar klachten om te gaan. En voor een som van bijna een miljoen, hoewel haar huis eerder op 700.000 euro geschat werd, wilde de buurvrouw maar wat graag plaats ruimen. De kapel komt er trouwens niet, want Sheeran is intussen in de plaatselijke kerk getrouwd met zijn geliefde Cherry (27).

Boomhut op 8 meter hoogte

Zijn de vier gastenkamers al bezet, dan kunnen Sheerans genodigden nog altijd naar zijn boomhut trekken, want ook die telt vier slaapkamers. Ze moeten er wel 8 meter voor klimmen.

Garage voor 4 auto's

Uiteraard moet Ed Sheeran ook zijn wagens ergens kwijt. Dat kan in deze garage, met plaats voor vier auto's.

Zwemvijver of natuurreservaat?

In de tuin van het domein liet Sheeran een niervormig bassin installeren, officieel voor de uitbouw van een natuurreservaat. "Maar hij gebruikte dat alleen als voorwendsel om een zwembad aan te leggen dat er eigenlijk niet mocht komen", klinkt het bij de omringende buurtbewoners. Als argument halen ze aan dat de muzikant trapjes in de vijver heeft laten aanleggen: waarom zou hij dat doen als hij niet wil gaan zwemmen? Sheeran probeert ondertussen kijklustigen op afstand te houden met hooibalen, maar de klachten zijn nog niet echt verstomd.