Welkom in het aards paradijs: deze BV's vonden het geluk in Zuid-Afrika Kristien Delaplace

03 februari 2018

12u50 0 Celebrities Piet Huysentruyt sluit er eind deze maand de wereldtournee van zijn sterrenrestaurant af, Regi scoort er momenteel een zomerhit . Zuid-Afrika blijft populair bij de Vlamingen. Ex-K3'tje Kathleen Aerts bleef er plakken, en zij is lang niet de enige. Deze BV's vonden hier hun tweede thuis.

Kathleen Aerts

Kathleen Aerts heeft haar hart al lang aan Zuid-Afrika verloren. Eind 2015 verruilde ze haar boerderijtje in de Kempen definitief voor Paarl, op zo'n drie kwartier rijden van Kaapstad. Het ex-K3'tje woont er met haar man Steven, zoontjes Jay en Lewis en haar moeder Maria.

"Geef toe, dit is toch echt het paradijs op aarde? Die uitgestrektheid, die natuur. Bijna het hele jaar door prachtig weer", vertelde Kathleen daarover. "Je merkt dat al als je hier landt: Zuid-Afrikanen leven met een glimlach. Ze lijken geen last te hebben van stress. Ik zal altijd van België blijven houden. Maar er is een wezenlijk verschil met hier.''

#southafrica #sun #spiderman #zoekhetaapje #wievandedrie #jaywonder #viliwonder Een foto die is geplaatst door null (@stieviewondertours) op 16 dec 2016 om 10:37 CET

Het gezin heeft helemaal z'n draai gevonden. Kathleen en Steven gingen terug naar de schoolbanken om een gidsencursus te volgen en zijn fulltime met hun reisbureau Stevie Wonder Tours bezig. Intussen zorgt Kathleen, samen met een gespecialiseerde hulp, voor haar moeder die aan jongdementie lijdt. In 'Kroost' gunde ze ons een blik in haar dagelijks leven met haar zieke mama.

"Er is voor mama geen betere plek dan hier in Afrika", aldus Kathleen. "Ze geniet elke dag van het zonnetje en van bij ons te zijn."

Ook in het paradijs moet er gewerkt worden en gaan kinderen naar school. Kathleens oudste, Lewis, is net zeven geworden en gaat sinds kort naar de grote school.

Me and my Big Boy! Een foto die is geplaatst door null (@kathleen_aerts) op 17 jan 2018 om 06:34 CET

Peninsula #stieviewondertours #pinguins #capetown #boulders #nature #travel #wow #simonstown #kathleenaerts Een foto die is geplaatst door null (@stieviewondertours) op 31 jan 2018 om 06:58 CET

Tom Lanoye

Schrijver Tom Lanoye trekt elke winter samen met zijn Nederlandse echtgenoot René voor drie maanden naar Kaapstad, waar hij een huis heeft.

Regi en Elke

Hello South Africa, my old friend! Feels like coming home 🇿🇦 Een foto die is geplaatst door null (@realregi) op 14 jan 2016 om 13:15 CET

Regi Penxten overwintert jaarlijks in zijn huis in de Western Cape-provincie. Hij trekt er naar eigen zeggen voor een aantal weken rust en een normaler leven met zijn vrouw Elke en hun dochters Ellie Martha en Renée. Elke deelde eerder deze week onderstaande superschattige foto van haar dochters op het Bloubergstrand nabij Kaapstad. Dochter Renée werd trouwens verwekt in Zuid-Afrika. "Ik had een app die mijn eisprong berekende", aldus Elke. "En in Zuid-Afrika is 't gelukt."

Gekke mama zal er altijd voor jullie zijn. Regen of zonneschijn 🌈 Een foto die is geplaatst door null (@elkevanelderen) op 31 jan 2018 om 12:31 CET

Regi vierde in 2016 zijn 40ste verjaardag in Zuid-Afrika. Elke had een tweedaags feest voor hem georganiseerd, waarop ook Kathleen Aerts, sterrenchef Roger van Damme en Niels William uitgenodigd waren. Die laatste deed Regi en Elke een helikoptervlucht cadeau.

Actrice Lize Feryn

Ze speelde dan wel de hoofdrol in 'In Vlaamse Velden', actrice/model Lize Feryn bleef niet in Vlaanderen hangen. Ze is net terug van enkele maanden in Zuid-Afrika. "Ik vond het zo fijn om tijdelijk in Milaan en New York te wonen, dat ik de kans om diezelfde job in Zuid-Afrika te doen niet wil laten liggen", aldus Lize kort voor haar vertrek. "Ik vind het wel fijn om na enkele maanden buitenland terug naar Vlaanderen te komen. Maar wie weet leer ik daar de man van mijn dromen kennen, en zie ik de dingen plots helemaal anders."

Niels William

First game drive, love them to bits! ❤ Een foto die is geplaatst door null (@ellenchristiaenvaesen) op 04 apr 2017 om 19:35 CEST

K3-bedenker Niels Willam, echte naam William Vaesen, heeft al lang een band met Zuid-Afrika. Hij woonde er met zijn ex-vrouw Liesje en hun zoon Lowie en keerde daarna terug naar België. Rond 2000 richtte William een Zuid-Afrikaanse variant van K3 op: X4. Op 1 januari 2011 trouwde hij in Kaapstad met zijn huidige echtgenote Ellen Christiaen, en datzelfde jaar verhuisde het koppel definitief naar Zuid-Afrika.

Every sunset brings the promise of a new dawn #home #loveafrica Een foto die is geplaatst door null (@williamvaesen) op 12 apr 2016 om 19:10 CEST

My boys having fun ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ellenchristiaenvaesen) op 24 apr 2016 om 16:26 CEST

Naast genieten van het leven houdt William zich onder meer bezig met het promoten van Zuid-Afrikaanse kunstenaars. Zijn vrouw Ellen is wedding planner.

Peter Van Asbroeck

Back in CT! Een foto die is geplaatst door null (@peter_jules_van_asbroeck) op 23 jan 2016 om 20:07 CET

Acteur/presentator Peter Van Asbroeck woont enkele maanden per jaar in Zuid-Afrika. "Ik ben in Kaapstad een koffieshop met cateringbedrijf gestart", vertelde Peter twee jaar geleden in Dag Allemaal. "Dankzij de webcam kan ik ook in Vlaanderen volgen wat er in mijn zaak gebeurt, maar ik ben ook graag en vaak ter plaatse. Zo'n vier maanden per jaar."

Peters zaak is gelegen in een bedrijvencomplex waar ook een castingbureau en tv-producent huizen. En dat heeft zijn voordelen. "Tijdens een praatje bij de koffie leerde ik medewerkers van die bedrijven kennen. Toen zij hoorden dat ik in België had geacteerd en gepresenteerd, boden ze me een rol aan. Ik speelde een Nederlander in de Zuid-Afrikaanse soap 'Binnenlanders'. Goed voor vier opnamedagen. Tof."

In Zuid-Afrika zette Peter ook een project op voor vrouwelijke werkkrachten en een project voor mensen met aids. Hij heeft een winkel in Antwerpen, Jules Unlimited, waar hij Zuid-Afrikaanse snuisterijen verkoopt.

Wouter Deprez

In 2012 nam stand-upcomedian Wouter Deprez een sabbatjaar. Hij trok naar Plettenberg, Zuid-Afrika. Hij maakte voor Radio 1 het programma ‘Radio Plettenberg’ waarin hij in dialoog ging met de Zuid-Afrikanen.

Dana Winner

Sinds de jaren 90 is Dana Winner kind aan huis in Zuid-Afrika. Ze treedt er geregeld op en is er enorm populair. "Ik denk er wel over om ooit naar Zuid-Afrika te verhuizen", vertelde ze in Dag Allemaal. "Zoals Kathleen van K3 heeft gedaan. Maar nu nog niet, hé. Ik heb hier nog veel te veel te doen!"



Bart Kaëll

Volgens een aantal Belgen die in Zuid-Afrika wonen, reist Bart Kaëll regelmatig naar het land. Hij vond er o.a. de inspiratie voor zijn hit 'Kap’tein' uit 2012.

Stef Bos

Halve Vlaming Stef Bos is al sinds de jaren 90 gefascineerd door Zuid-Afrika. Hij noemt Kaapstad ‘de wereld in pocketformaat.’ Als je hem niet op zijn boerderij in Wachtebeke aantreft, zit hij hoogstwaarschijnlijk in Zuid-Afrika, waar hij zo’n zes maanden per jaar vertoeft. "In Kaapstad wonen we in een huis uit de negentiende eeuw, in de wijk Tamboerskloof. Hartstikke leuk", aldus de zanger. Stef is getrouwd met de Zuid-Afrikaanse kunstenares Varenka Paschke. Ze hebben twee kinderen, Kolya en Lorelei.

#cederberge #bergbokkies #letkidsrunwild Een foto die is geplaatst door null (@varenkapaschke) op 20 mrt 2017 om 21:38 CET

Hoe Stef in Zuid-Afrika terechtkwam? "Via Johannes Kerkorrel, een Zuid-Afrikaanse zanger die hetzelfde management had als ik", vertelde hij in 2016 in Dag Allemaal. "We werden aan elkaar voorgesteld op een Antwerps terrasje en hadden gelijk een klik. We besloten om samen te werken en de eerste keer dat ik in Johannesburg kwam, werd ik verliefd op het land. Op de sfeer, het weer, de mensen..."

En later dus ook op Varenka. "We ontmoetten elkaar toen ze schilderijen moest maken voor een theaterfestival in Oudtshoorn. Ze wilde mij absoluut portretteren. We werden heel snel goeie vrienden. Maar we hebben lang gewacht met het uitspreken van onze diepere gevoelens voor elkaar. De vonk was er wel, hoor. Ik ben nu bezig om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Maar dat is een heel gedoe. Getrouwd zijn met een Zuid-Afrikaanse is niet voldoende."

"Mijn toekomst en die van mijn kinderen ligt in Zuid-Afrika, vermoed ik", aldus nog Stef. "Al wil ik dat ze ook de cultuur en de taal van Nederland en Vlaanderen kennen. Zelf wil ik zowel hier als in Kaapstad oud worden. De Kaap is heel mooi, één van de mooiste kusten ter wereld."

Over de onveiligheid in Kaapstad maakt Stef zich niet al te veel zorgen. "Zuid-Afrika is een land waar je ogen in je achterhoofd moet hebben. Maar de haard van het geweld zit in de townships, bij de bendes. Ik denk alleszins dat mijn kinderen in Kaapstad veel wijzer kunnen worden dan hier. Er slapen ook mensen op straat, bij ons om de hoek zelfs. Kolya en Lorelei leren er dus ook streetwise te zijn."

Karl Symons

Tv -maker en ex van Francesca Vanthielen Karl Symons woont al jaar en dag in Kaapstad, volgens hem "één van de mooiste steden ter wereld". Hij schreef er twee reisgidsen over. Karl komt in Zuid-Afrika aan de kost als documentairemaker, auteur van reisverhalen en nieuwscorrespondent voor radio en tv.

Nastassia Van Kerkvoorde, het lief van Wout Bru

Natassia Van Kerkvoorde, het nieuwe lief van topchef Wout Bru, is een veelgevraagd fotomodel met Congolese roots. Ze werd ontdekt door een modellenbureau in Zuid-Afrika, waar ze als studente verpleegkunde stage deed. Ze lieten haar figureren in een clip van de Britse rapper Tinie Tempah. "Ik mocht achteraf mee de opnamen gaan vieren in zijn villa."