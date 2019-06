Welkom bij Chateau Marmont in Hollywood, het hotel waar sterren en hun schandalen thuis zijn Redactie

09 juni 2019

10u00

Bron: Tv Familie 0 Celebrities Al negentig jaar prijkt Chateau Marmont hoog boven Sunset Boulevard in West Hollywood. Een iconisch luxehotel, befaamd voor z’n glamoureuze uitstraling, berucht voor kleine en grote schandalen. Daarover is nu een boek verschenen én er is een tv-reeks in de maak. Dit zijn de smeuïge verhalen die zich in het Chateau Marmont hebben afgespeeld.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het Chateau Marmont geïnspireerd op een Frans kasteel. Het hotel met 63 kamers en bungalows was en is nog steeds een thuishaven voor half Hollywood. In de ‘koninklijke’ suites met donkere, houten meubels wanen ze zich echte royals. Het is misschien niet het chicste hotel, maar er hangt een apart decadent sfeertje waar heel wat sterren dol op zijn. Niet voor niets hebben ze in Hollywood het gezegde: als je jezelf in nesten wil werken, moet je naar het Marmont gaan.

Naakte meisjes

Neem nu de dolle motorrit van Led Zeppelin-drummer John Bonham door de lobby en de gangen van het Chateau Marmont. Het is één van de vele legendarische verhalen over het hotel. En wat ook stof deed opwaaien: de rockgroep verbleef geregeld in het hotel, en dan reden ze naakte meisjes op een eetkarretje rond, van de ene kamer naar de andere.

Onhygiënisch

Johnny Depp stoeft graag dat hij en ex-lief Kate Moss in de vier jaar dat ze samen waren in alle 63 kamers van Chateau Marmont hebben gevreeën. En Scarlett Johansson heeft ooit na een Oscar- party seks gehad met collega Benicio del Toro in de lift van het hotel. “Echt onhygiënisch, eigenlijk”, zei Scarlett daar later over.

Over ‘onhygiënisch’ gesproken: Britney Spears heeft de twijfelachtige eer ooit uit het hotel te zijn gegooid. Ze zat toen mentaal in een diepe crisis en smeerde in het hotelrestaurant haar voorgerecht in haar gezicht. De andere gasten waren gede­gouteerd. Britney moest sito presto vertrekken.

Eén van de meest legendarische films ooit werd ‘geboren’ in Chateau Marmont. In 1952 nam regisseur Nicholas Ray zijn intrek in een bungalow van het hotel nadat hij tot z’n afgrijzen zijn vrouw in bed had betrapt met zijn 13-jarige zoon uit zijn eerste huwelijk. Ray zou zes jaar in het hotel blijven wonen. Hij beleefde er romances met beroemde Hollywood-diva’s als Marilyn Monroe, Joan Crawford, Jayne Mansfield en Zsa Zsa Gabor. En hij schreef er de film: ‘Rebel Without a Cause’, waarin o.a. ­James Dean schitterde. Zowat alle voorbereidingen voor ‘Rebel Without a Cause’ vonden plaats in het Chateau Marmont, ook de audities. James Dean wilde de rol zo graag dat hij door een hotelraam sprong om indruk te maken op regisseur Ray.

Driehoeksrelatie

De piepjonge Natalie Wood - ze was amper 16 - pakte het anders aan: zij trok bij Ray in. Dennis Hopper woonde bij hen in en Natalie begon ook met hem een relatie. Na een feestnacht hadden Natalie en Dennis een auto-ongeluk op de terugweg naar het hotel. In het ziekenhuis vroeg Natalie de dokters Ray te bellen. Toen hij arriveerde, zei ze: “Ze noemen mij hier een verdomde jeugdmisdadiger! Maar goed, heb ik de rol nu of wat?”

Op een dag dreigde een jaloerse Dennis Hopper regisseur Ray in elkaar te slaan als die zijn affaire met Natalie niet stopzette. Ray nam wraak door heel wat scènes van Dennis in ‘Rebel Without a Cause’ te schrappen. Natalie dumpte Ray uiteindelijk nadat hij in een dronken bui per ongeluk het potje urine dat zij voor de dokter had klaargezet opdronk.

Een ramp

Als Lucy en Ricky Ricardo in de komische serie ‘I Love Lucy’ waren ze een droomkoppel. Maar in het echt was het huwelijk van Lucille Bal en Desi Arnaz een ramp. Hij bedroog haar voortdurend, en elke keer als ze het ontdekte volgde er een kletterende ruzie. Hij vluchtte dan naar een suite in het Chateau Marmont. Uiteindelijk legden ze het bij en... begon het hele circus weer opnieuw. Ooit waren ze aan het ruziën op het terras van zijn suite toen een van hen een aktetas naar beneden gooide. Het koffertje barstte open en op Sunset Boulevard kon je volop biljetten van 50 dollar oprapen...

Heroïne en cocaïne

In 1982 beleefde komiek John Belushi een wilde nacht met zangeres Cathy Smith. Terug in het Chateau gingen ze nog even door met harddrugs. Cathy ging er ’s nachts met Belushi’s Mercedes vandoor. En John Belushi zelf werd ’s morgens door z’n personal trainer gevonden. Dood. Een mix van heroïne en cocaïne was hem fataal geworden.

Racistische gluurder

De legendarische miljardair en filmproducent Howard Hughes woonde in de jaren 50 een tijdje in het penthouse van het Chateau Marmont. Van daar had hij een perfect zicht op het zwembad. Het eerste wat hij ’s morgens deed, was z’n verrekijker pakken en de zonnebadende starlets begluren. Zijn favorietjes mochten dan ’s avonds op ‘privé-auditie’ komen... Hughes was niet bepaald graag gezien in het hotel. Hij was racistisch en vermeed elk contact met zwarte werknemers. “Hij nam liever de trap naar het penthouse dan in de lift te staan met een zwarte liftboy”, herinnert een ex-werknemer zich.

Op mannenjacht

Hollywoodster Jean Harlow was op huwelijksreis in het Chateau Marmont met haar derde echtgenoot, maar ze bedroog hem daar met Clark Gable. Het verhaal gaat dat ze tijdens latere verblijven briefjes op haar kamerdeur hing met ‘Ben gaan vissen’, waar­mee ze bedoelde dat ze weer eens op jacht was naar een man om mee te nemen naar haar hotelkamer.

Géén braaf popje

Het Chateau Marmont was voor véél sterren de geliefkoosde plek om hun geheime affaires te beleven. Grace Kelly, die later met prins Rainier van Monaco zou trouwen, bijvoorbeeld. Zij had het imago van een heel fatsoenlijk, net meisje. Echt een braaf popje. Maar bij het personeel van het Chateau Marmont stond ze bekend om haar enorme appetijt in mannen. Grace zocht haar prooien onder de andere beroemde gasten van het hotel en gebruikte haar charmes bij de baliemedewerkers om hun kamernummers te weten te komen. Onder anderen de veel oudere filmster Gary Cooper, die toen getrouwd was, belandde op die manier in het Chateau Marmont in het bed van Grace Kelly.