Welke kerstboom van bekend Vlaanderen is de mooiste? DBJ

16u13 0 Instagram Eline De Munck Celebrities Zondag is het kerstavond en wat is gezelliger dan die door te brengen in het gezelschap van familie en vrienden, een goed glas wijn, een sappige kalkoen én een rijkelijk versierde kerstboom? U heeft er waarschijnlijk zelf ook eentje staan, net als bekend Vlaanderen. Welke vind je het mooiste exemplaar?

Eline De Munck

Eline gaat vanuit haar appartement in Borgerhout voor een wit en goudversiering, met een grote ster als piek. "Decorating the shit out if this sunday", schrijft ze, gekleed in haar kamerjas.

Decorating the shit out if this sunday #Poser #WhiteGold #Peignoir #PJsForLife #2eKeerGoeieKeer #DezeKeerIsDeBrandweerNietMoetenKomen #SneakPeek Een foto die is geplaatst door null (@elinedemunck) op 17 dec 2017 om 13:30 CET

Virginie Claes

Miss België 2006 Virginie Claes vat Kerstmis ludiek op. "Hou het leven ondersteboven om te zien of er nog meer in zit 😆", plaatst ze bij haar foto. Ondersteboven of niet, het is een mooi exemplaar.

Jan Van Den Bosch

Of de kerstboom van 'Familie'-acteur Jan Van Den Bosch echt de zijne is, is niet duidelijk want zelf verwijst hij naar een kerstfeestje bij het productiehuis 'Tv-Bastards' dat de Vtm-soap maakt. De cadeautjes liggen alleszins wel klaar.

Laat maar komen dat feest. #tvbastards #bedrijfsfeest #suzuki #kersttrui. . . . . . . http://www.suzuki.nl/motoren/kleding Een foto die is geplaatst door null (@janvandenbosch) op 15 dec 2017 om 19:31 CET

Sarah-Lynn Clerckx

Ook 'Familie'-collega van Jan, Sarah-Lynn Clerckx, zit helemaal in de kerstsfeer. Druk bezig met opnames, maar wel met een mooie kerstboom in de achtergrond. Inclusief mooie 'Ho ho ho'-kersttrui en schattige kerstmuts.

Welk lied zouden we aan het zingen zijn?🎅🏼🤶🏼 Een foto die is geplaatst door null (@clerckxsl) op 16 dec 2017 om 18:36 CET

Joyce De Troch

Pechvogel van de week is ex-miss en mediamadam Joyce De Troch. Haar kerstboom overleefde een aanval van haar katten niet. "🙀😸🙀 Ik denk dat ik mijn katten eens ga vermoorden 🙀😸🙀", grapt ze.

🙀😸🙀I think I will kill the cats 🙀😸🙀 #christmastree #totalloss 🌟#maincoon #instacats #hideformenow Een foto die is geplaatst door null (@joycedetroch) op 20 dec 2017 om 08:29 CET

David Van Dyck

Zanger David van Dyck is ook een kerstfan. Hij heeft ongetwijfeld een drukke periode in deze laatste weken van het jaar. Aan strikken en lichtjes in ieder geval geen tekort.

Thomas Meunier

Of deze besneeuwde kerstboom in het huis van Rode Duivel Thomas Meunier staat, valt uiteraard te betwijfelen maar dit romantisch moment wilden we u niet onthouden. De voetballer van Paris Saint-Germain vierde het negenjarige samenzijn met zijn vriendin en bedankt haar voor de steun die ze gaf.

Poll Welke kerstboom vind je de mooiste? Eline De Munck

Virginie Claes

Jan Van Den Bosch

Sarah-Lynn Clerckx

Joyce De Troch

David Van Dyck

Thomas Meunier Eline De Munck 26%

Virginie Claes 3%

Jan Van Den Bosch 7%

Sarah-Lynn Clerckx 13%

Joyce De Troch 10%

David Van Dyck 3%

Thomas Meunier 38%

Extra: Nederland

Ook in Nederland doen de 'BN'ers' hun best om hun kerstboom zo stijlvol mogelijk te versieren.

Frans Bauer

Frans Bauer en zijn 'Maries' zijn er blijkbaar een paar uur mee bezig mee bezig geweest, maar het resultaat mag gezien worden. Lichtjes, rode kerstballen, kerstsleeën en kerststrikken, Mariska dacht werkelijk aan alles.

We zijn een paar uur verder maar hij staat , onze kerstboom 🎅🏼🤶🏻 #kerstboom #kerst #christmas #2017 Een foto die is geplaatst door null (@mariskabauer) op 09 dec 2017 om 01:39 CET

Nicolette Van Dam

Om helemaal in de sfeer komen, past bij het versieren van een kerstboom natuurlijk een passend kerstdeuntje. Dat vindt ook presentatrice Nicolette Van Dam, die ook haar schattige dochtertje laat helpen.

Bestel snel het leukste kerstcadeautje van 2017! 🎁🎄 The @amsterdambracelet II ❌❌❌ Check #linkinbio en steun ook nog eens het Emma Kinderziekenhuis ❤️ #Amsterdambracelet.com va €20 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 20 dec 2017 om 18:53 CET

Sylvie Meis

Het is niet duidelijk of de kerstboom, dan wel Sylvie Meis het meest is versierd op deze foto, maar de kerstboom mag er in ieder geval wezen. "Ik kom al helemaal in de kerstsfeer", schrijft het 39-jarige model. "Ik kan niet wachten op Kerstmis, maar vanavond staat helemaal in het teken van 'pakjesavond', een mooie Nederlandse traditie."

Paul De Leeuw

De afsluiter is voor Paul De Leeuw. "De hoerenboom staat!", schrijft hij bij zijn bericht. Een Kerstmis-Grinch of niet, hij is er in ieder geval trots op, anders zou hij zijn boom niet publiceren natuurlijk.

De hoerenboom staat! Een foto die is geplaatst door null (@pdl1962) op 11 dec 2017 om 14:29 CET