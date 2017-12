Weinstein wordt waarschijnlijk niet aangeklaagd in L.A.: "Het is woord tegen woord" MVO

12u27 0 EPA Harvey Weinstein Celebrities Het lijkt erop dat Harvey Weinstein met het grootste deel van zijn wandaden weg zal komen. De filmmagnaat zal namelijk naar alle waarschijnlijkheid niet aangeklaagd worden in L.A., dat bevestigt de lokale politie, die met de situatie verveeld zit.

"We kunnen niet echt iets doen, in veel gevallen," klinkt het. "Het is woord tegen woord. Een actrice zegt dat hij haar misbruikt of verkracht heeft, Weinstein zegt van niet. Zelfs als de vrouw in kwestie vlak na de feiten iets heeft verteld aan vrienden of kennissen, geeft dat geen uitsluitsel."

De politiediensten zijn momenteel nog volop bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal. "Maar vele jaren later nog iets terugvinden is érg moeilijk. Meestal is het niet genoeg. Als er bijvoorbeeld een video te vinden zou zijn van een vrouw die zijn hotel huilend verliet, dat zou krachtig zijn. Maar de meeste hotels hadden destijds nog geen videobewaking, en als ze dat wel hadden gaat hun archief niet zo ver terug, alle beelden zijn verloren. Medisch bewijs is uiteraard ook geen optie meer."

Men verwacht dat de rechter de zaken meteen zal afwijzen, zodat het zelfs niet tot een rechtszaak zal komen. "Dit gebeurt niet alleen bij Weinstein, maar de meeste zaken rond seksueel misbruik - recent of niet recent - zijn erg moeilijk hard te maken, hoe erg dat ook is."